Pagine Romaniste – La ventiquattresima giornata di campionato mette di fronte Roma e Cagliari allo Stadio Olimpico, in una sfida che promette intensità e contenuti. I giallorossi arrivano all’appuntamento con qualche defezione di troppo, ma anche con una forte voglia di riscatto dopo la sconfitta esterna contro l’Udinese, un passo falso che ha rallentato la corsa nelle zone alte della classifica.

Di fronte ci sarà però un Cagliari in grande fiducia, reduce da una striscia di vittorie e risultati utili consecutivi che hanno rafforzato morale e condizione atletica della squadra sarda. Gli uomini di Pisacane si presentano all’Olimpico senza timori reverenziali, pronti a giocarsela con personalità anche in un palcoscenico prestigioso.

Per la Roma la posta in palio è altissima: serve una risposta immediata a Juventus e Napoli per restare agganciata alla lotta per un posto in zona Champions. I giallorossi sanno che non sarà una partita semplice, ma proprio per questo serviranno attenzione, carattere e concretezza per portare a casa tre punti fondamentali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

All: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Dybala, Koné.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito.

A disp.:

All: Pisacane.

Diffidati: Esposito.

Squalificati: –

Indisponibili: Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti.

Arbitro: Marcenaro.

Assistenti: Passeri-Trinchieri.

IV Uomo: Feliciani.

Var: Paterna.

Avar: Di Paolo.

Marcatori: Malen (R)

Ammoniti: Dossena (C), Palestra (C), Mancini (R), Gaetano (C)

Espulsi:

LIVE – 20:45

1′ – Inizio primo tempo

5′ – Ammonito Dossena

9′ – Tiro di Malen deviato in calcio d’angolo

15′ – Caprile rischia quasi di farsi un autogol

20′ – La Roma produce un gran volume offensivo ma continua ad essere poco precisa nella fase realizzativa.

21′ – Buon movimento di Pisilli tra le maniche della difesa sarda, il centrocampista azzurro prova la conclusione ma ci arriva Caprile.

25′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN PORTA IN VANTAGGIO LA ROMA

34′ – Ottima ripartenza della Roma ma chiude bene la difesa del Cagliari sul tentativo di cross di Mancini

37′ – Roma arrembante, ci prova continuamente nel cercare di chiudere la partita

40′ – Ammonito Palestra

41′ – Vicinissimo Ghilardi al raddoppio giallorosso dopo una buona punizione di Pellegrini

45′ – Un minuto di recupero

45′ +1 – Finisce il primo tempo

46′ – Inizio secondo tempo

55′ – Ci prova ancora la Roma con diverse azioni ma non arriva la conclusione finale per trovare il gol del raddoppio

57′ – Cambio della Roma, esce Pellegrini entra Zaragoza che fa il suo esordio in giallorosso

58′ – Ammonito Mancini

60′ – Ammonito Gaetano

61′ – Ci prova Malen in acrobazia ma non riesce a colpire bene il pallone

65′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN RADDOPPIA PER LA ROMA

68′ – Ci prova Zaragoza ma facile presa per Caprile