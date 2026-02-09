Pagine Romaniste – La ventiquattresima giornata di campionato mette di fronte Roma e Cagliari allo Stadio Olimpico, in una sfida che promette intensità e contenuti. I giallorossi arrivano all’appuntamento con qualche defezione di troppo, ma anche con una forte voglia di riscatto dopo la sconfitta esterna contro l’Udinese, un passo falso che ha rallentato la corsa nelle zone alte della classifica.

Di fronte ci sarà però un Cagliari in grande fiducia, reduce da una striscia di vittorie e risultati utili consecutivi che hanno rafforzato morale e condizione atletica della squadra sarda. Gli uomini di Pisacane si presentano all’Olimpico senza timori reverenziali, pronti a giocarsela con personalità anche in un palcoscenico prestigioso.

Per la Roma la posta in palio è altissima: serve una risposta immediata a Juventus e Napoli per restare agganciata alla lotta per un posto in zona Champions. I giallorossi sanno che non sarà una partita semplice, ma proprio per questo serviranno attenzione, carattere e concretezza per portare a casa tre punti fondamentali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

All: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Dybala, Koné.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Kilicsoy, Esposito.

A disp.:

All: Pisacane.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Mina, Borrelli, Deiola, Folorunsho, Felici, Belotti.

Arbitro: Marcenaro.

Assistenti: Passeri-Trinchieri.

IV Uomo: Feliciani.

Var: Paterna.

Avar: Di Paolo.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

LIVE – 20:45