LIVE – Roma-Brighton, la formazione ufficiale: nessuna sorpresa per De Rossi. Spinazzola e Celik titolari

Pagine Romaniste – Torna l‘Europa League e ad accoglierla ci sarà uno stadio Olimpico al suo 5oesimo sold out. Questa sera alle 18:45, Roma e Brighton si affronteranno nel primo step degli ottavi di finale della competizione Europea. De Rossi contro De Zerbi. I giallorossi arrivano da una serie di vittorie consecutive, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni e la voglia di continuare questo percorso è alle stelle. Sarano oltre 64.000 i romanisti presenti e pronti a sostenere la squadra. La gara di ritorno è in programma giovedì 14 marzo alle ore 21. L’obiettivo di De Rossi e dei suoi ragazzi è solo uno, cercare di vincere e non commettere errori che potrebbero essere fatali per il passaggio del turno

La formazione scelta dal tecnico giallorosso non dovrebbe differire di molto. A difendere la porta ci sarà l’inarrestabile Svilar. Difesa a 4 con Celik, Mancini, N’Dicka e Spinazzola. Recupera Karsdsorp dopo il fastidio al ginocchio, sarà quindi a disposizione di mister De Rossi. A centrocampo dovrebbero giocare Cristante, Paredes e Pellegrini. I primi due sono diffidati, quindi c’è il rischio che un altro cartellino gli faccia saltare la gara di ritorno. Pronto a partire dal 1′ Edoardo Bove. Nessun dubbio davanti, con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Smalling, Llorente, Angelino, Bove, Renato Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Baldanzi, Azmoun, Cherubini, Zalewski.

Allenatore: De Rossi.

Diffidati: Cristante, Ndicka, Paredes.

Squalificati: –

Indisponibili: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Kristensen (problema muscolare al flessore sinistro, non inserito in lista UEFA), Huijsen (non inserito in lista UEFA).

BRIGHTON (3-4-2-1): Steele; Igor, Dunk, van Hecke; Lamptey, Gilmour, Gross, Adingra; Buonanotte, Enciso; Welbeck.

A disposizione: Verbruggen, McGill, Webster, Veltman, Lallana, Moder, Baleba, Ferguson, Estupinan, Fati.

Allenatore: Roberto De Zerbi.

Diffidati: Joao Pedro, Mitoma, Veltman.

Squalificati: –

Indisponibili: Mitoma, Joao Pedro, Milner, March, Hinshelwood.

PREPARTITA