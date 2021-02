LIVE – Roma-Braga, le formazioni ufficiali. Veretout in fascia, in attacco c’è Dzeko

Pagine Romaniste – Dopo la delusione della partita contro il Benevento, la Roma torna in campo in campo europeo contro il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League forte dello 0-2 maturato all’andata. Continuità per Pau Lopez che ha oramai scalvato le gerarchie in porta. Mister Fonseca dovrà fare a meno in difesa di Smalling, Ibanez e Kumbulla. Ci sarà invece Cristante che sarà al centro della difesa con ai suoi fianchi Mancini e Spinazzola. A centrocampo confermato Veretout, mentre verrà concesso un turno di riposo per Villar che verrà sostituito da Diawara, il migliore nella gara di andata. Fasce affidate a Karsdorp e Bruno Peres, mentre in attacco agiranno El Shaarawy e Pedro alle spalle dell’unica punta Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante (C), Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Tripi, Darboe, Pellegrini, Spinazzola, Mkhitaryan, Perez, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: Fonseca

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Pastore.

Squalificati: -.

BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Ze Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Platan, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, Horta.

A disposizione: Matheus, Santos; Borja, Rolando, Rodrigues; Horta, Novais, Piazon, Infande; Oliveira, Ruiz.

Allenatore: Carvalhal.

Indisponibili: Carmo, Moura, Castro, Medeiros, Raul Silva.

Squalificati: Esgaio.

Arbitro: Ekberg.

Assistenti: Culum-Hallberg.

IV Uomo: Beathon.

Var: Attwell.

Ass. Var: Tierney.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

PRE PARTITA

Ore 20.03 – La formazione dei nostri avversari:

Ore 19.49 – La formazione della Roma:

Ore 19.40 – La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.