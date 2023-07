Pagine Romaniste – La Roma è in Portogallo per svolgere la seconda parte di preparazione estiva in vista dell’inizio della prossima stagione. Questa sera alle ore 21.00 andrà in scena la prima amichevole nel ritiro di Algarve e gli uomini di Mourinho incontreranno lo Sporting Braga di Artur Jorge. L’amichevole si svolgerà all’Estadio Municipal di Albufeira. In terra lusitana la Roma affronterà tre match, contro avversari sicuramente di qualità diversa rispetto a quelle affrontate a Trigoria (Boreale e Latina).

Il match si sblocca al 32’ grazie alla splendida rete di El Shaarawy su assist di Zalewski.

TABELLINO

Roma (3-5-2): Rui Patricio(46’Svilar); Mancini(46’Ibanez), Smalling(46’ N’Dicka), Llorente(46’ Celik); Kristensen(46’ Karsdorp), Aouar(46’ Dybala), Cristante(46’ Matic), Bove(46’ Pagano), Zalewski(46’ Spinazzola); Belotti, El Shaaarwy(46’Pellegrini).

Allenatore: J. Mourinho

Braga (4-3-3): Magalhaes; Banza, Borja, Bruma, Djalo; Horta, Horta R., Mendes; Niakate, Saatci, Carvalho

Allenatore: A. Jorge

Ammoniti: 59’ Fonte (B)

Espulsi:

Marcatori: 32’ El Shaarawy (R)

DOVE VEDERLA

La partita sarà in esclusiva su Dazn, con telecronaca affidata alla Dazn squad.