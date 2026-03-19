Roma-Bologna 3-4: giallorossi eliminati dall’Europa League

Pagine Romaniste – Dopo il passo falso in campionato, la Roma è chiamata a rialzare immediatamente la testa in una competizione che può ancora dare senso alla stagione. L’Europa League torna protagonista all’Olimpico, dove i giallorossi cercano continuità e un risultato pieno per proseguire il cammino europeo dopo il pari dell’andata.
La sfida contro il Bologna rappresenta uno snodo cruciale per la squadra di Gasperini, chiamata a reagire dopo la delusione contro il Como. L’1-1 maturato al Dall’Ara lascia tutto aperto, ma impone alla Roma un approccio deciso davanti al proprio pubblico, dove serviranno intensità e maggiore concretezza sotto porta.
La gara di questa sera metterà quindi in palio molto più di una semplice qualificazione: in gioco c’è fiducia, credibilità e la possibilità di dare una svolta alla stagione. La Roma si affida ai suoi uomini migliori per centrare un successo che potrebbe rilanciare entusiasmo e ambizioni europee.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Pisilli, Wesley; El Shaarawy Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Koné, El Aynaoui Vaz, Zaragoza.
All.: Gian Piero Gasperini
In dubbio: Celik
Diffidati: Celik, Hermoso, Ndicka, Mancini, Cristante
Squalificati: –
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, Angelino, Venturino.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Rowe, Castro.
A disp.: Pessina, Franceschelli, Casale, Heggem, Lykogiannis, Moro, Sohm, Orsolini, Cambiaghi, Odgaard, Dallinga, Dominguez.
All: Vincenzo Italiano
In dubbio: –
Diffidati: Vitik, Bernardeschi.
Squalificati: Miranda
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri.
Arbitro: Kovacs.
Assistenti: Marica-Tunyogi.
IV Uomo: Kovacs.
VAR: Martins.
AVAR: Van Driessche.
Marcatori: Rowe (B), Ndicka (R), Bernadeschi (B), Castro (B), Malen (R), Pellegrini (R), Cambiaghi (B)
Ammoniti: Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Freuler (B), Ferguson (B)
Espulsi:
LIVE – 23:39
1’ – Inizia il primo tempo all’Olimpico!
13’ – Occasione pericolosa per il Bologna che a campo aperto con Castro non riesce a trovare il vantaggio grazie ad un ottimo intervento di Celik.
21’ – Gol Rowe.
25’ – Ammonito Vitik.
31’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NDICKA PAREGGIA
40’ – Ci prova ancora il Bologna con Castro ma facile presa per Svilar.
45’ +1 – Gol di Bernadeschi su rigore.
45 +4 – Fine primo tempo.
46’ – Inizio secondo tempo.
47’ – Ci prova Malen in due occasioni ma trova prima Ravaglia e poi spara alto sopra la traversa.
52’ – Prova Pisilli uno scavetto alla ricerca di Pellegrini ma il pallone si spegne sul fondo.
54’ – Ammonito Celik, salterà la prossima gara di Europa League.
56’ – Cambio Roma, esce El Shaarawy entra Robinio Vaz.
58’ – Gol Castro.
70’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN ACCORCIA LE DISTANZE
71’ – Ammonito Zortea.
81’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PELLEGRINI PAREGGIAAAAA
90’ – Cinque minuti di recupero.
90’ +5 – Finisce il secondo tempo si va ai supplementari.
91’ – Inizio primo tempo supplementare.
103’ – Cambio Roma, esce Pisilli entra El Aynaoui.
105’ – Un minuto di recupero.
105’ +1 – Finisce il primo tempo supplementare.
106’ – Inizia il secondo tempo supplementare.
106’ – Occasione per la Roma con Celik che mette un pallone in mezzo ma non ci arriva Cristante e spazza la difesa del Bologna.
107’ – Occasione per il Bologna con Orsolini dopo un errore di Pellergini ma è lo stesso trequartista a recuperare all’errore.
108’ – Ammonito Freuler.
108’ – Cambio Roma, esce Celik entra Zaragoza.
112’ – Gol Cambiaghi.
115’ – Ammonito Ferguson.
120’ – Due minuti di recupero.
120’ +2 – Finisce il secondo tempo supplementare passa il Bologna ai quarti di finale.