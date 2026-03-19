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Roma, orgoglio senza premio: cuore sì, ma la crisi resta Trigoria, domani pomeriggio si riprendono gli allenamenti in vista del Lecce Roma-Bologna: scintille tra la Curva Sud e la squadra a fine partita: cosa è successo Gasperini: “Abbiamo fatto una partita sempre in rimonta nonostante avessimo fatto cose importanti. Un peccato aver fatto certi errori“ Italiano: “Prestazione straordinaria, vincere contro la Roma in uno stadio del genere sa di impresa” Pellegrini: “L’orgoglio te lo riempie vestire questa maglia. Dobbiamo ritrovare la forza, ma oggi è difficile“ Castro: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che venire qua non era facile” Cristante: “Siamo tutti delusi di essere usciti. Può esserci più stanchezza ma c’è poco da lamentarsi“ Roma-Bologna 3-4: giallorossi eliminati dall’Europa League Europa League, ammonizione per Celik: salta l’eventuale andata dei quarti di finale
EUROPA LEAGUE
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Roma-Bologna 3-4: giallorossi eliminati dall’Europa League

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 19/03/2026 · ⏱ 3 min di lettura
Roma-Bologna 3-4: giallorossi eliminati dall’Europa League

Pagine Romaniste – Dopo il passo falso in campionato, la Roma è chiamata a rialzare immediatamente la testa in una competizione che può ancora dare senso alla stagione. L’Europa League torna protagonista all’Olimpico, dove i giallorossi cercano continuità e un risultato pieno per proseguire il cammino europeo dopo il pari dell’andata.

La sfida contro il Bologna rappresenta uno snodo cruciale per la squadra di Gasperini, chiamata a reagire dopo la delusione contro il Como. L’1-1 maturato al Dall’Ara lascia tutto aperto, ma impone alla Roma un approccio deciso davanti al proprio pubblico, dove serviranno intensità e maggiore concretezza sotto porta.

La gara di questa sera metterà quindi in palio molto più di una semplice qualificazione: in gioco c’è fiducia, credibilità e la possibilità di dare una svolta alla stagione. La Roma si affida ai suoi uomini migliori per centrare un successo che potrebbe rilanciare entusiasmo e ambizioni europee.

LE FORMAZIONI UFFICIALI 

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné,  Cristante, Pisilli, Wesley; El Shaarawy Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Koné, El Aynaoui  Vaz, Zaragoza.
All.: Gian Piero Gasperini
In dubbio: Celik
Diffidati: Celik, Hermoso, Ndicka, Mancini, Cristante
Squalificati: –
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Soulé, Angelino, Venturino.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Rowe, Castro.

A disp.: Pessina, Franceschelli, Casale, Heggem, Lykogiannis, Moro, Sohm, Orsolini, Cambiaghi, Odgaard, Dallinga, Dominguez.
All: Vincenzo Italiano
In dubbio:
Diffidati: Vitik, Bernardeschi.
Squalificati: Miranda
Indisponibili: Skorupski, De Silvestri.

Arbitro: Kovacs.
Assistenti: Marica-Tunyogi.
IV Uomo: Kovacs.
VAR: Martins.
AVAR: Van Driessche.

Marcatori: Rowe (B), Ndicka (R), Bernadeschi (B), Castro (B), Malen (R), Pellegrini (R), Cambiaghi (B)
Ammoniti: Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Freuler (B), Ferguson (B)
Espulsi:

LIVE – 23:39

1’ – Inizia il primo tempo all’Olimpico!

13’ – Occasione pericolosa per il Bologna che a campo aperto con Castro non riesce a trovare il vantaggio grazie ad un ottimo intervento di Celik.

21’ – Gol Rowe.

25’ – Ammonito Vitik.

31’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NDICKA PAREGGIA

40’ – Ci prova ancora il Bologna con Castro ma facile presa per Svilar.

45’ +1 – Gol di Bernadeschi su rigore.

45 +4 – Fine primo tempo.

46’ – Inizio secondo tempo.

47’ – Ci prova Malen in due occasioni ma trova prima Ravaglia e poi spara alto sopra la traversa.

52’ – Prova Pisilli uno scavetto alla ricerca di Pellegrini ma il pallone si spegne sul fondo.

54’ – Ammonito Celik, salterà la prossima gara di Europa League.

56’ – Cambio Roma, esce El Shaarawy entra Robinio Vaz.

58’ – Gol Castro.

70’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN ACCORCIA LE DISTANZE

71’ – Ammonito Zortea.

81’ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL PELLEGRINI PAREGGIAAAAA

90’ – Cinque minuti di recupero.

90’ +5 – Finisce il secondo tempo si va ai supplementari.

91’ – Inizio primo tempo supplementare.

103’ – Cambio Roma, esce Pisilli entra El Aynaoui.

105’ – Un minuto di recupero.

105’ +1 – Finisce il primo tempo supplementare.

106’ – Inizia il secondo tempo supplementare.

106’ – Occasione per la Roma con Celik che mette un pallone in mezzo ma non ci arriva Cristante e spazza la difesa del Bologna.

107’ – Occasione per il Bologna con Orsolini dopo un errore di Pellergini ma è lo stesso trequartista a recuperare all’errore.

108’ – Ammonito Freuler.

108’ – Cambio Roma, esce Celik entra Zaragoza.

112’ – Gol Cambiaghi.

115’ – Ammonito Ferguson.

120’ – Due minuti di recupero.

120’ +2 – Finisce il secondo tempo supplementare passa il Bologna ai quarti di finale.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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