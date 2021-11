LIVE – Roma-Bodo/Glimt 0-1. Solbakken sblocca il match

Pagine Romaniste – Vincere per dimenticare l’umiliazione di due settimane fa. Allo Stadio Olimpico arriva il Bodo/Glimt fresco di primato nel girone e di un consolidamento della prima piazza nel proprio campionato. Per la Roma non sarà semplice, ma serve prendere i tre punti per blindare in qualche modo la qualificazione. Mourinho si affida a parecchi dei fedelissimi anche se dovrà fare a meno di Vina e Pellegrini infortunati. Al loro posto Ibanez e Mkhitaryan con l’entrata di El Shaarawy sulla sinistra. Al centro della difesa va Cristante. In mezzo al campo Darboe.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibanez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

In panchina: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Tripi, Calafiori, Diawara, Villar, Bove, Carles Perez, Zalewski, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: Mourinho.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan; Fet, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

A disposizione: Smits, Kvile, Kongsro, Hoibraten, Moberg, Vetlesen, Mugisha, Pernambuco, Koomson, Nordas.

Allenatore: Knutsen.

Arbitro: Papapetrou (Grecia).

Guardalinee: Petropoulos e Aptosoglou (Grecia).

Quarto uomo: Diamantopoulos (Grecia).

Marcatori: Solbakken 46′

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 20.27 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.41 – La formazione del Bodo/Glimt.

Ore 19.33 – La formazione della Roma.

Ore 19.21 – La Roma è allo Stadio.