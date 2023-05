LIVE – Roma-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: Belotti-Abraham davanti, Celik a destra

Pagine Romaniste – È la notte dei sogni. In un Olimpico infuocato va di scena l’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La sconfitta con l’Inter ha reso vane le ultime speranze per un posto in Champions League attraverso il campionato. Per questo la Roma fa all-in sulla competizione europea nonostante le defezioni: “Per me le partite chiave sono quelle di Coppa – ha detto Mourinho in conferenza stampa – così qualcuno sarà contento. Anzi, più di qualcuno”. La partita è quella delle grandi occasioni, di quelle che possono cambiare la stagione in un verso o nell’altro.

Ma la situazione infortuni desta preoccupazione. Sembrava poter sorridere lo Special One dopo l’allenamento di rifinitura. Dybala e Wijnaldum ieri hanno svolto l’allenamento in gruppo, nonostante qualche problemino per la Joya. Eppure il portoghese ha annunciato le difficoltà dei due giocatori a partire dal 1′. Per Smalling invece si può avere una chance per il ritorno, ma ad oggi difficile ipotizzare.

Ecco che allora si prospetta la possibilità del doppio attaccante: Abraham–Belotti ancora insieme per scardinare la difesa tedesca. Per il resto scelte quasi obbligate con Mancini pronto agli stroardinari, Cristante nella nuova posizione di centrale e Ibanez l’altro braccetto a completare. Celik è in vantaggio su Zalewski a destra, Spinazzola a sinistra nonostante la forma e l’errore contro l’Inter. A centrocampo Matic è l’insostituibile con Pellegrini da mezzala sinistra e Bove mezzala destra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar; Missori, Zalewski; Keramitsis, Wijnaldum, Camara, Volpato, Tahirovic; Dybala.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Smalling, Llorente, Karsdorp, Kumbulla, El Shaarawy.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapiè; Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz.

A disposizione: Pentz, Lomb, Neutgens, Kossounou, Focus-Mensah, Amiri, Demirbay, Bakker, Azhil, Hudson-Odoi, Azmoun, Hlozek.

Allenatore: Xabi Alonso.

Indisponibili: Bellarabi, Schick, Lunev.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Arbitro: Oliver.

Assistenti: Burt-Betts.

IV Uomo: Pawson.

VAR: Attwell.

AVAR: Kavanagh.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Note:

Prepartita