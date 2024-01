Pagine Romaniste – La Roma, in piena emergenza difensiva, accoglie l’Atalanta per tenere la corsa del treno Champions. Dopo la vittoria con la Cremonese in Coppa Italia, testa alla Serie A tra le mura di casa. Mancheranno Aouar e N’Dicka, partiti per la Coppa d’Africa. Curiosità per Huijsen, il nuovo giovane innesto arrivato dalla Juventus.

Pochi i dubbi di formazione per lo Special One, in porta Rui Patricio, difeso da Mancini, Cristante e Llorente. Sulle fasce favorito Kristensen per una maglia da titolare e Zalewski. Mediana con Bove, Paredes e Pellegrini. Avanti il tandem Dybala e Lukaku. Proprio il belga vivrà la sfida nella sfida con Scamacca, ex giallorosso, accostato in estate alla Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Huijsen, Celik, Spinazzola, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Belotti, Azmoun.

Allenatore: Mourinho.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Hien, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi, Miranchuk.

Allenatore: Gasperini.

PRE PARTITA

Ore 19:15 – La Roma ha raggiunto lo Stadio Olimpico.