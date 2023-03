LIVE – Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni. Torna Pellegrini, Abraham davanti. Karsdorp e Spinazzola sulle fasce

Pagine Romaniste – Dentro o fuori. Non c’è altra strada. Questa è la sintesi della gara che la Roma si appresta a giocare all’Estadio Municipal de Anoeta. La squadra giallorossa si giocherà questa sera l’accesso ai quarti dell’Europa League contro la Real Sociedad ripartendo dal punteggio favorevole di 2-0, ma senza pensarci troppo. Ci si aspetta infatti un ambiente caldo con una mega coreografia dei tifosi baschi, pronti a sostenere la squadra e cercare una remuntada storica che, per citare l’attaccante Kubo, vorrebbero ricordare per 10 anni. Ecco perché Mourinho non farà calcoli in vista del derby: “La partita più importante della stagione è quella di domani”, ha detto il mister in conferenza. Dunque focus tutto sulla gara di stasera.

L’unica novità, annunciata dallo stesso Special One, il ritorno di Ibanez dopo la squalifica. Del resto tutto confermato davanti a Rui Patricio, con Smalling e Mancini a completare il terzetto oramai standard. Karsdorp insidia Zalewski sulla fascia destra, Spinazzola dovrebbe partire dal 1′ sulla sinistra. Duo di centrocampo intoccabile con Matic-Cristante. Sulla trequarti ci sarà Pellegrini incerottato e col caschetto protettivo insieme a Dybala. Davanti Abraham è favorito su Belotti tornato a disposizione e munito di tutore alla mano destra, pronto ad entrare a gara in corso come successo anche all’Olimpico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Silva, Zubimendi, Illarramendi; Kubo, Oyarzabal; Sorloth.

A disposizione: Zubiaurre, Sola, Aihen Muñoz, Pacheco, Merino, Guevara, Navarro, Turriantes, Brais Mendez, Barrenetxea, Carlos Fernandez, Cho.

Allenatore: Alguacil.

Diffidati: Méndez.

Indisponibili: Elustondo, Sadiq.

AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Boer, Svilar, Celik, Kumbulla, Zalewski, Wijnaldum, Camara, Bove, Volpato, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

Diffidati: Spinazzola.

Squalificati:-.

Indisponibili: Darboe, Solbakken.



Arbitro: Kovacs.

Assistenti: Marinescu-Artene.

IV Uomo: Fesnic.

Var: Dankert.

Avar: Storks.

Cronaca

Prepartita