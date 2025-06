Sono ore caldissime per il futuro della Nazionale, in campo stasera contro la Moldova con due obiettivi: vincere e fare tanti gol. In panchina, il già esonerato Spalletti, il quale saluterà la squadra. Da domani si cambierà e il nome di Ranieri, già senior advisor della Roma, è quello in cima alla lista. Prende corpo, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi doppio incarico, anche se vanno definite diverse cose anche con i Friedkin stessi. Di seguito gli aggiornamenti:

10:20 – In giornata Ranieri, come riporta Gianluca Di Marzio, ha in programma un incontro con i Friedkin per capire la fattibilità del doppio incarico. Ranieri non vuole assolutamente lasciare l’incarico che ha con i giallorossi, motivo per cui questa è l’unica strada percorribile.