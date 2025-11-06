Pagine Romaniste – Archiviata la sconfitta contro il Milan, la Roma volta subito pagina: questa sera alle 21:00 ricomincerà l’avventura europea dei giallorossi in Europa League dopo la brutta battuta d’arresto contro il Viktoria Plzen, con la sfida in trasferta contro gli scozzesi dei Rangers.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

RANGERS (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama.

A disp.: Kelly, Wright, Diomande, Aasgaard, Cornelius, Cameron, Antaman, Miovski, Fernandez, Rice, Curtis, Danilo.

All.: Röhl.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé; Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Rensch, Wesley, Romano, Pisilli, Koné, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Baldanzi, Bailey.

Arbitro: Krogh.

Assistenti: Rasmussen e Bramsen.

IV Uomo: Kristoffersen.

Var: Van Driessche.

Avara: Delajod.

Marcatori: Soulé (R), Pellegrini (R).

Ammoniti:

Espulsi:



39′ – Occasione Rangers. Gassama scappa sulla destra e tira-crossa, Svilar devìa, la palla resta lì e Moore calcia a botta sicura, ma una scivolata di Mancini salva la Roma.

36′ – GOL DELLA ROMA. Dovbyk addomestica una palla in profondità di Mancini. L’ucraino l’appoggia perfettamente per Pellegrini che di piattone trova il raddoppio giallorosso.

33′ – Buona azione della Roma a sinistra che libera al cross dentro l’area El Aynaoui che cerca Celik sul secondo palo, però anticipato.

22′ – Sul calcio d’angolo successivo Hermoso stacca di testa ma manda alto.

21′ – Solé entra dal lato corto in area e calcia sul primo palo, ma Butland para e mette in angolo.

19′ – Chermiti guadagna un angolo, ma la Roma è brava a respingere l’assalto degli scozzesi.

16′ – Dopo un rimpallo tra Tsimikas e Hermoso la palla arriva in area per Chermiti che calcia forte a incrociare ma non inquadra la porta.

13′ – GOL DELLA ROMA. Ancora un buon calcio d’angolo di Pellegrini che trova Cristsnte che spizza. Sul secondo palo arriva Soulé che l’appoggia in rete.

6′ – Pellegrini batte bene una punizione guadagnata da Mancini. La palla insidiosa viene chiusa in angolo.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO

LIVE –