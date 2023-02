LIVE – Primavera, Torino-Roma 0-0: angolo per i granata

Pagine Romaniste – La Roma Primavera alla ricerca della salita. Scivolata al quinto posto dopo i risultati degli anticipi, la formazione di Guidi va a Torino per sfidare i granata dell’ex tecnico giallorosso Scurto.

Dal Piemonte servirà tornare con i tre punti per non perdere terreno in classifica. La Roma non vince da due partite: sconfitta con il Bologna (3-2) e settimana scorsa pareggio (1-1) contro l’Atalanta. Il Toro – ugualmente quinto e a 36 punti, come i capitolini – nell’ultimo impegno è invece sconfitto 2-0 nella sfida con l’Inter.

Guidi sceglie Pellegrini, Matteo, al posto dell’acciaccato Chesti. In avanti out Majchrzak: Padula al centro tra Cassano e Cherubini. Faticanti in regia, per il resto formazione tipo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Torino: Passador, N’Guessan, Ansah, Jurgens, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann, Ruszel, Opoku.

A disposizione: Brezzo, Servalli, Gaj, Rettore, Marshage, Dell’Aquila, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Savva, Barzago, Makadji.

Allenatore: Giuseppe Scurto.

Roma: Baldi, Missori, Cherubini, Pisilli, Padula, Pagano, Cassano, Keramitsis, Pellegrini, Faticanti, Falasca.

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Ubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Chiesti, Misitano, D’alessio, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, Graziani, Costa.

Allenatore: Federico Guidi.