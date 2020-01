LIVE – Primavera, Roma-Pescara 2-0, raddoppio di Sdaigui

Pagine Romaniste – La Roma Primavera affronta al Tre Fontane i pari età del Pescara. I giallorossi con una vittoria si porterebbero al terzo posto in classifica, dietro al Cagliari e l’Atalanta. De Rossi schiera i suoi con il solito 4-3-3 con Cardinali in porta, Parodi, Bianda, Trasciani e Calafiori in difesa, Astrologo, Simonetti e Sdaigui a centrocampo e Tall, D’Orazio e Riccardi in attacco.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3) : Cardinali; Parodi, Calafiori, Bianda, Trasciani (C), Astrologo, Simonetti, Sdaigui, Tall, Riccardi, D’Orazio.

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Buttaro, Semeraro, Milanese, Nigro, Bamba, Zalewski, Felipe Estrella, Providence, Besuijen, Boer (GK).

All.: De Rossi.

DELFINO PESCARA 1936 (4-3-3) : Sorrentino; Martella, Quacquarelli, Cipolletti, Marafini, Camilleri (C), Masella, Mercado, Chiarella, Pavone, Bočić.

A disp.: Sava (GK), Renzetti, Diambo, De Marzo, Tringali, Zinno, Blănuță.

All.: Legrottaglie.

Arbitro: Sig. Eugenio Scarpa di Collegno.

Assistente 1: Sig. Rosario Caso di Nocera Inferiore.

Assistente 2: Sig. Emanuele Bocca di Caserta.

Marcatori: 25′ Calafiori (R), 33′ Sdaigui (R).

Ammoniti: 28′ Marafini (P).

Espulsi:

LIVE

SECONDO TEMPO

46′ – Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

47′ – Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo.

33′ – RADDOPPIA LA ROMA! Cross dalla destra di Parodi e di testa Sdaigui fa 2-0.

25′ – ROMA IN VANTAGGIO! Dagli sviluppi di un angolo la palla arriva a Calafiori che al volo la metto sotto l’incrocio dei pali.

20′ – Altro palo della Roma! D’Orazi tira da fuori, Sorrentino si allunga e la devia sul palo.

14′ – Palo di Tall! L’attaccante della Roma la tocca su un cross dalla sinistra ma la palla, complice una deviazione del difensore, finisce sul palo.

13′ – Ritmi molto bassi, poche occasioni.

1′ – Inizia la partita, batte la Roma.