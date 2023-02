Primavera, Roma-Cesena 2-1. I giallorossi tornano alla vittoria

Pagine Romaniste – Nella 18a giornata del campionato Primavera, la Roma di Federico Guidi affronta il Cesena del tecnico Ceccarelli. La squadra giallorossa viene quattro sconfitte nelle ultime cinque gara, l’ultima contro la Sampdoria per 2-1. Nonostante la striscia negativa, la squadra è ancora al primo posto in classifica ed oggi è attesa dall’ultima della classe per ripartire e tornare a vincere.

Nel primo tempo i giallorossi passano in svantaggio grazie al gol di Carlini, ma i ragazzi di Guidi trovano il pareggio immediato con Keramitsis. Ad inizio ripresa i giallorossi sfiorano il vantaggio, che arriva solo al 78esimo minuto con Pisilli che riporta la Roma alla vittoria in campionato e permette di tenere lontane le inseguitrici.

TABELLINO

ROMA (4-3-3) : Del Bello; Louakima, Keramitsis, Chesti, Falasca; Pisilli, Faticanti (C) (61′ D’Alessio), Pagano(61′ Misitano); Cassano, Padula (61′ Vetkal), Cherubini.

A disposizione: Baldi (GK), Razumejevs (GK), Foubert-Jacquemin, Vetkal, Pellegrini, Misitano, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, João Costa, Mannini, Reale.

Allenatore: Guidi.



CESENA (4-3-3) : Galassi; Carlini, Pieraccini, Lepri (C), David; Suliani (46′ Milli), Lilli, Gessaroli; Manetti, Polli, Dénes.

A disposizione: Veliaj (GK), Elefante, Ferretti, Barducci, Rossi, Ghinelli, Guidi, Bifini, Di Francesco, Campedelli, Milli.

Allenatore: Ceccarelli.

Arbitro: Sig. Michele Delrio di Reggio Emilia.

Assistente 1: Sig. Alessandro Antonio Boggiani di Monza.

Assistente 2: Sig. Luca Landoni di Milano.

Marcatori: 32′ Carlini (C), 36′ Keramitsis (R), 78′ Pisilli (R)

Ammoniti: 23′ Chiesti (R), 42′ Carlini (C), 45′ Keramitsis (R)

Espulsi: