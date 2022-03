LIVE – Primavera, Roma-Atalanta: le probabili formazioni. Volpato alle spalle di Persson e Satriano

Pagine Romaniste – Il monito di Alberto De Rossi è chiaro: “Dobbiamo ritrovare tranquillità e non guardare la classifica“. Caduta due volte (Empoli e Verona, poi il successo intermezzo con il Pescara) nelle ultime tre partite, la Roma Primavera mantiene saldamente il primo posto in classifica – è a +6 sull’Inter, che però ha una partita in più – ma non per questo deve decelerare.

La spinta può arrivare quest’oggi. Dopo il k.o. ad Empoli (1-0), i giallorossi ospitano l’Atalanta. I bergamaschi, al contrario, arrivano da due vittorie (Milan e Napoli) nelle ultime tre e in mezzo la sconfitta (2-1) con il Lecce. Gli orobici sono all’ottavo posto a 36 punti, solamente una lunghezza di distanza dal sesto posto – c’è la Juve – che vorrebbe dire playoff.

De Rossi ricorrerà dunque alla miglior formazione possibile. Volpato sarà alle spalle di Persson e Satriano. Assenti Tahirovic e Keramitsis, difesa con Ndiaye, capitan Tripi e Vicario. Missori e Rocchetti esterni nel centrocampo con Faticanti e Pisilli al centro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (3-4-1-2): Mastrantonio: Ndiaye, Tripi, Vicario; Missori, Faticanti, Pisilli, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Satriano.

Allenatore: Alberto De Rossi.

ATALANTA BC (3-5-2) Dajcar; Cittadini, Scalvini, Ceresoli; Renault, Panada, Sidibe, Giovane, Oliveri; Omar, De Nipoti.

Allenatore: Massimo Brambilla.

Arbitro: Saia.

Assistenti: Nasti-Festa.