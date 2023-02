LIVE – Primavera, Roma-Atalanta 0-1. Finisce il primo tempo al Tre Fontane

Pagine Romaniste – La Roma Primavera torna in campo per la 20ª giornata di Campionato. L’avversario da affrontare al Tre fontane è l’Atalanta. I baby giallorossi hanno bisogno del riscatto dopo il KO contro il Bologna. La vittoria è necessaria per continuare a lottare per il primo posto in classifica, attualmente distante di 4 punti.

TABELLINO

ROMA (4-3-3): Boer; Louakima, Pellegrini, Keramitsis, Falasca; Pisilli, Vektal, Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini.

A disposizione Baldi, Razumejevs, Missori, Foubert-Jacquemin, Ivkovic, Padula, Misitano, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Graziani, Joao Costa, Golic.

Allenatore: Guidi.

ATALANTA: Bertini, Del Lungo, Muhameti, Vlahović, De Nipoti, Palestra, Guerini, Vorlický, Colombo, Regonesi, Mendicino.

A disposizione: Pardel, Bernasconi, Roaldsøy, Riccio, Ghezzi, Stabile, Tavanti, Vavassori, Bevilacqua, Falleni.

Allenatore: Fioretto.

Marcatori: 36′ Vorlicky (A)

Ammoniti: 36′ Guerini (A)

Espulsi: