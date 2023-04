LIVE – Primavera: Lecce-Roma 4-0. Tripletta di Burnete

Pagine Romaniste – La Roma primavera scende in campo per la sfida contro il Lecce. I ragazzi di Guidi arrivano dalla gara vinta contro il Milan. Il Lecce primo in classifica è alla ricerca dei tre punti dopo aver battuto il Bologna per 2-3. I baby giallorossi attualmente al terzo posto in classifica, tentano di mantenere la scia positiva e la giusta mentalità che sembra essere tornata dopo il match contro i rossoneri. Una sfida importantissima per entrambe le squadre.

TABELLINO

LECCE (4-3-3) : Borbei; Pol Muñoz, Paşcalău, Bruns, Dorgu; Samek, Vulturar, Berisha; Corfitzen, Burnete, Salomaa.

A disposizione: Moccia, Leone, Bruhn, Bruns, Gueddar, Ciucci, Daka, McJannett, Dos Reis Nikko, Kaušinis, Kljun, Davis.

Allenatore: Coppitelli.

ROMA (3-4-2-1) : Baldi; Keramitsis, Faticanti (C) (46′ Padula), Chesti; Missori (45′ Louakima), Pisilli, Vetkal, Cherubini; Cassano, Pagano; Misitano(45′ Falasca).

A disposizione: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Pellegrini, D’Alessio, Silva, Ruggiero, Bolzan, Mannini, Golič.

Allenatore: Guidi.

Arbitro: Sig. Kevin Bonacina di Bergamo.

Assistente 1: Sig. Rodolfo Spataro di Rossano.

Assistente 2: Sig. Michele Rispoli di Locri.

Marcatori: 22′ Corfitzen (L), 42′ Burnete (L), 62′ Burnete (L)

Ammoniti: 26′ Missori (R), 28′ Baldi (R), 43′ Vulturar (L), 61′ Keramitsis (R)

Espulsi: 28′ Coppitelli (L)