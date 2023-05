LIVE – Primavera, Juventus-Roma 1-1. Pareggio di Majchrzak

Pagine Romaniste– La Roma Primavera torna in campo per la 29ª giornata di Campionato. Dopo il pareggio contro il Frosinone oggi c’è la Juventus, reduce dalla sconfitta contro l’Inter per 1-0. L’obiettivo sono i tre punti, che consentirebbero ai romanisti di agganciare momentaneamente la Fiorentina al terzo posto.

TABELLINO

Juventus:Daffara; Turicchia, Huijsen, Muharemovic, Savona; Hasa, Bonetti; Maressa, Nonge, Yildiz; Mancini.

A disposizione: Vinarcik, Fuscaldo, Valdesi, Rouhi, Doratiotto, Turco, Mbangula, Turco, Srdoc, Anghelè, Moruzzi, Bassino

All. Montero

Roma: Del Bello; Pellegrini, Chesti, D’Alessio; Missori, Ivkovic, Pisilli, Falasca; Cassano, Misitoni; Majchrzak.

A disposizione: Baldi, Bellucci Marin, Foubert-Jacquemin, Vetkal, Padula, Silva, Ruggiero, Louakima, Bolzan, Mannini, Golic, Ienco

All. Guidi

Marcatori: 12’ Nonge (J), 36’ Majchrzak (R)

Ammoniti: 40’ Muharemovic (J)

Espulsi: