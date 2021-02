LIVE- Primavera, Inter-Roma 0-0. Inizia la partita

Pagine Romaniste – Dopo l’eliminazione a seguito della sconfitta contro il Verona in Coppa Italia, la Roma Primavera, prima in classifica, affronta l’Inter (attualmente ottavo) per la nona giornata di campionato.

IL TABELLINO

Inter (4-3-1-2): Stankovic, Persyn, Kinkoue, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Sangalli, Casadei, Oristanio, Fonseca, Satriano.

A disposizione: Rovida, Basti, Tonoli, Moretti L., Sottini, Wieser, Fabbian, Mirarchi, Peschetola, Akhalaia, Jurgens, Bonfanti.

Allenatore: Armando Madonna.

ROMA(3-4-2-1): Boer, Ndiaye, Feratovic, Vicario, Milanese, Tripi, Podgoreanu, Darboe, Tall, Zalewski, Ciervo.

A disposizione: Mastrantonio, Milan, Buttaro, Tomassini, Morichelli, Bove, Vetkal, Providence, Bamba, Satriano, Tahirovic.

Allenatore: Alberto De Rossi.

Arbitro: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

Assistente 1: Pietro Pascali di Bologna.

Assistente 2: Sig. Alex Cavallina di Parma.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

Note:-