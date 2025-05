La Roma Primavera è pronta a scendere in campo oggi, domenica 26 maggio, alle ore 20:30 allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, per affrontare la Fiorentina nella semifinale dei Playoff Scudetto del campionato Primavera. Un appuntamento fondamentale per i giovani giallorossi, che andranno a caccia della finale contro un’avversaria di grande valore.

Le probabili formazioni

Roma (4-3-2-1): De Marzi; Marchetti, Nardin, Seck, Reale; Mannini, Romano, Di Nunzio; Coletta, Graziani; Della Rocca

Allenatore: Falsini

Fiorentina (3-5-2): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Tarantino, Rubino

Allenatore: Galloppa

Dove vedere la gara

La semifinale playoff del Campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, in programma questa sera, domenica 26 maggio alle ore 20:30, sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. I tifosi potranno seguirla anche in streaming, tramite l’app ufficiale o collegandosi al sito sportitalia.it.