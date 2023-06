LIVE – Primavera: Fiorentina-Roma 2-2. Inizia la ripresa

Pagine Romaniste – Allo stadio ‘Ricci’ di Sassuolo va in scena Fiorentina-Roma, primo turno della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. La sfida era programmata per le 16 ma è stata posticipato causa maltempo. Si attende la decisione ufficiale per lo svolgimento della gara.

FIORENTINA: Martinelli; Lucchesi, Capasso, Amatucci, Sene, Di Stefano, Berti, Krastev (C), Gentile, Kayode, Harder.

A disposizione: Tognetti (GK), Dolfi (GK), Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo.

Allenatore: Aquilani.

ROMA: Baldi; Missori, Keramitsis, Chesti, Falasca; D’Alessio, Vetkal, Pagano; Cassano, Padula, Cherubini.

A disposizione Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Pellegrini, Misitano, Majchrzak, Silva, Ruggiero, Louakima, João Costa, Bolzan, Mannini, Ienco, Cichella.

Allenatore: Guidi.

Marcatori: 7′ Pagano, 16′ Padula, 19′ Di Stefano, 41′ Di Stefano

Ammoniti:

Espulsi:

Note: