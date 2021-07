LIVE – Porto-Roma, le formazioni ufficiali: ci sono Dzeko e Zaniolo, torna Calafiori

Pagine Romaniste – Ieri in Algarve è cominciata la seconda parte del ritiro della Roma. I giallorossi affronteranno il Porto in amichevole e, data la portata della sfida, Mourinho schiera un undici tipo. Il portoghese si affida ad un 4-2-3-1 già sperimentato nelle precedenti partite. Rui Patricio in porta, Karsdorp a destra e sull’altro versante torna Calafiori. Al centro è pronta la coppia Mancini–Smalling. Davanti alla difesa Darboe e Diawara. Mkhitaryan e Zaniolo sulla trequarti con Pellegrini al centro. In attacco c’è Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

FC PORTO (4-4-2): D.Costa; Mário, Pepe, Mbemba, Manafá; Otávio, B.Costa, Oliveira, Pepê; Taremi, Martinez.

A disposizione: Ramos, Meixedo, Marcano, Cardoso, Leite, Sanusi, Nanú, Baró, Grujić, Vitinha, Valente, Vieira, Fernando, Conceição, Evanilson.

Allenatore: Sergio Conceição.

Indisponibili: Uribe, Díaz, Marchesin, Nakajima.

AS ROMA (4-2-3-1): Patricio; Karsdorp, Smalling, Mancini, Calafiori; Darboe, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Boer, Fuzato, Reynolds, Kumbulla, Ibanez, Tripi, Villar, Bove, Villar, Perez, Zalewski, El Shaarawy, Ciervo, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Veretout.