Pagine Romaniste – La Roma vola ad Atene per una sfida delicata contro il Panathinaikos, in programma questa sera alle 21, con l’obiettivo di dare continuità al proprio cammino europeo. I giallorossi arrivano dall’1-1 contro il Milan all’Olimpico, risultato che ha lasciato segnali incoraggianti ma anche qualche rimpianto, soprattutto alla luce delle difficoltà offensive.

Il reparto avanzato romanista è infatti ridotto all’osso, tra infortuni e giocatori esclusi dalle liste UEFA, costringendo lo staff tecnico a soluzioni obbligate e a un approccio più pragmatico. Serviranno compattezza, equilibrio e grande attenzione nei dettagli per reggere l’impatto di una trasferta storicamente complicata.

Dall’altra parte, il Panathinaikos arriva da un pareggio in campionato e da una stagione senza grandi picchi di rendimento. I greci, già qualificati ai playoff di Europa League, cercano però punti per consolidare la propria posizione in classifica e ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico, in un ambiente che si preannuncia caldo e coinvolgente.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kyriakopoulos; Siopis, Cerin; Taborda, Bakasetas, Zaroury; Pantovic.

A disp.:Kostaris, Geitonas, Mladenovic, Fikaj, Kotsiras, Renato Sanches, Vynatra, Kaloskamis, Terzis, Skarlatidis.



All. Benitez.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: –

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante , Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé.

A disp.:De Marzi, Svilar, Rensch, Ndicka, Angelino, Wesley, Della Rocca.

All: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Dovbyk, Dybala, Ferguson, El Shaarawy, Malen, Robinio Vaz, Hermoso, Koné.

Arbitro: Munuera.

Assistenti: Fernández-Martinez.

IV Uomo: Arias.

Var: Villanueva.

Avar: Ruiz.

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

LIVE – 21:50

FINE PRIMO TEMPO

45’+2′- Punizioni per i greci: Ziolkosky prima, Pisilli poi allontanano

45′- 3 di recupero

45′- Cross di Celik, Pisilli colpisce di spalla. Troppo debole il tiro, che finisce tra le mani di Lafont

41′- Ammonito Ghilardi

38′- Traversa del Panathinaikos, Gollini era battuto

37′-Altro angolo per il Pana dopo un’uscita folle di Gollini

33′- Pantovic si invola verso Gollini, bel recupero di Cristante, sarà angolo greco

31′- Dopo minuti in cui il Pana spingeva, Tsimikas subisce fallo: la Roma respira

25′- Prova a piazzarla El Aynaoui, ma il pallone finisce di molto sul fondo

21′-Doppio angolo per il Panathinaikos: nessun problema per Gollini

15′- Espulso Mancini per fallo da ultimo uomo dopo check del Var

11′-Ennesima grande occasione per la Roma. Punizione di Pellegrini, Ziolkowski non riesce a colpire il pallone da posizione ravvicinata

9′- Cartellino giallo per il Panathinaikos a Siopis

8′- Bel cross di Celik ma El Aynaoui non arriva a colpire di testa

6′- Grande chance per la Roma. Lafont sbaglia il passaggio e regala il pallone a Soule che trova Pellegrini dentro l’area del Pana ma che temporeggia troppo a viene murato al momento del tiro

1′-Già al tiro Tsimikas, forte ma il portiere del Pana para

1′- Inizia la partita