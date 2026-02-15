Pagine Romaniste – Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena il big match della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma, una sfida che pesa tantissimo in chiave Champions con appena tre punti a separare le due squadre.
I giallorossi arrivano forti del successo contro il Cagliari firmato dalla doppietta di Malen, chiamato a guidare ancora l’attacco viste le assenze di Ferguson e Dovbyk. Oltre ai problemi offensivi si aggiungono quelli di Koné ed Hermoso, mentre Dybala, pur recuperato, non sarà a disposizione per il big match.
Il Napoli di Antonio Conte, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, può concentrarsi solo sul campionato ma deve fare i conti con diversi infortuni, su tutti quelli del capitano Di Lorenzo e di Scott McTominay. Gli azzurri cercano punti preziosi per allungare proprio sulla Roma e consolidare il posto in zona Champions, mentre i capitolini vogliono approfittare del passo falso della Juventus contro l’Inter per dare uno scatto alla loro corsa europea.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Giovane; Hojlund.
A disp.: Milinkovic-Savic, Contini, Olivera, Mazzocchi, De Chiara, Gilmour, Lukaku, Politano, Alisson.
All: Conte.
Diffidati: –
Squalificati: Juan Jesus.
Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Mc Tominay.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Soulé, Vaz.
All: Gasperini.
Diffidati: Wesley, Ndicka.
Squalificati: –
Indisponibili: Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Dybala.
Arbitro: Colombo.
Assistenti: Zingarelli-Bercigli.
IV Uomo: Marcenaro.
Var: Abisso.
Avar: Aureliano.
Marcatori: Malen (R), Spinazzola (N), Malen (R), Santos (N)
Ammoniti: Mancini (R), Rrhamani (N)
Espulsi:
LIVE – 22:36
1′ – Inizio primo tempo
6′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN PORTA IN VANTAGGIO I GIALLOROSSI
10′ – Il Napoli prova la reazione con Vergara ma il tiro viene deviato in calcio d’angolo
18′ – Occasione per la Roma, ancora Malen che sfugge bene alla pressione partenopea ma non riesce a trovare un tiro pulito verso la porta.
25′ – Ammonito Mancini.
29′ – Occasione della Roma con Pisilli che strozza troppo il tiro e non impensierisce Milinkovic-Savic.
31′ – Altra occasione per la Roma con Malen che prova un dribbling di troppo e si fa levare il pallone.
39′ – Gol Napoli. Ha segnato Spinazzola.
45′ – Saranno due i minuti di recupero.
45′ +2 – Fine primo tempo.
46′ – Inizio secondo tempo, subito cambio per la Roma, esce Zaragoza entra Soulé.
46′ – Occasione Napoli, Svilar ci mette le manone e respinge il pallone.
63′ – Calcio di punizione deviato, angolo per la Roma.
64′ – Cambi Roma, escono Pisilli e Pellegrini entrano El Aynaoui e Venturino.
68′ – Calcio di rigore per la Roma, fallo di Rrhamani su Wesley.
71′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN SEGNA UNA DOPPIETTA
72′ – Cambi Roma, escono Malen e l’infortunato Wesley, entrano Tsimikas e Vaz.
83′ – Gol Napoli. Pareggia Santos.
90′ – Quattro i minuti di recupero.
90′ +4 – Finisce il secondo tempo. Pari al Maradona.