Pagine Romaniste – Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena il big match della 25ª giornata di Serie A tra Napoli e Roma, una sfida che pesa tantissimo in chiave Champions con appena tre punti a separare le due squadre.
I giallorossi arrivano forti del successo contro il Cagliari firmato dalla doppietta di Malen, chiamato a guidare ancora l’attacco viste le assenze di Ferguson e Dovbyk. Oltre ai problemi offensivi si aggiungono quelli di Koné ed Hermoso, mentre Dybala, pur recuperato, non sarà a disposizione per il big match.
Il Napoli di Antonio Conte, reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, può concentrarsi solo sul campionato ma deve fare i conti con diversi infortuni, su tutti quelli del capitano Di Lorenzo e di Scott McTominay. Gli azzurri cercano punti preziosi per allungare proprio sulla Roma e consolidare il posto in zona Champions, mentre i capitolini vogliono approfittare del passo falso della Juventus contro l’Inter per dare uno scatto alla loro corsa europea.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Giovane; Hojlund.
A disp.: Milinkovic-Savic, Contini, Olivera, Mazzocchi, De Chiara, Gilmour, Lukaku, Politano, Alisson.
All: Conte.
Diffidati: –
Squalificati: Juan Jesus.
Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Mc Tominay.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
A disp.: Gollini, Zelezny, Ziolkowski, Rensch, Angelino, Tsimikas, El Aynaoui, Venturino, Arena, Soulé, Vaz.
All: Gasperini.
Diffidati: Wesley, Ndicka.
Squalificati: –
Indisponibili: Koné, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson, Hermoso, Dybala.
Arbitro: Colombo.
Assistenti: Zingarelli-Bercigli.
IV Uomo: Marcenaro.
Var: Abisso.
Avar: Aureliano.
Marcatori:
Ammoniti:
Espulsi:
LIVE – 20:45
1′ – Inizio primo tempo
6′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MALEN PORTA IN VANTAGGIO I GIALLOROSSI