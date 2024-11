Pagine Romaniste – Finita la sosta per le Nazionali, la Roma è pronta a tornare in campo per cercare di risollevare una stagione che per ora sembra maledetta. A guidarla contro il Napoli di Conte ci sarà il terzo allenatore in 4 mesi: stavolta è, il solito, Claudio Ranieri a prendersi questa patata bollente. Il mister testaccino come primo obiettivo si è imposto quello di solidificare una difesa che nelle ultime uscite è stata troppo vulnerabile. Ma per farlo utilizzerà la solita linea difensiva, che però non dovrà seguire a uomo gli avversari bensì coprire lo spazio composta da: Celik, Mancini, N’Dicka e Angeliño.

A centrocampo il Sir Claudio è pronto a schierare una linea a quattro con El Shaarawy e Zalewski o Soulé (unico vero ballottaggio in corso) sulle fasce. Mentre la coppia centrale dovrebbe essere quella composta da Cristante e Koné. Il ruolo che dovrà legare Dovbyk e la squadra sarà occupato da Pellegrini. Al numero 7 Ranieri ha chiesto una risposta da Capitano per uscire da questo momento di difficoltà. Dybala partirà dalla panchina e potrebbe subentrare in caso di necessità.

IL TABELLINO

SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

A disposizione: Caprile, Contini, Juan Jesus, Marin, Mazzocchi, Spinazzola, Folorunsho, Gilmour, Zerbin, Ngonge, Neres, Raspadori, Simeone.

Allenatore: Antonio Conte.

Squalificati: –

Indisponibili: Mario Rui

AS ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Pisilli, Koné, Cristante, Pellegrini , El Shaarawy; Dovbyk.

A disposizione: Ryan, Marin, Hummels, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Paredes, Soulé, Le Fée, Baldanzi, Dybala.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Hermoso, Shomurodov.

Diffidati: Pisilli.

Marcatori:

Ammoniti: 38′ N’dicka

Espulsi:

Altro:

CRONACA

45′ – Termina il primo tempo

38′ – Il primo giallo della partita è per Ndicka a causa di un fallo su Lukaku

26′ – Altro rischio di Lukaku che entra ancora una volta in ritardo, in questo caso su Svilar. Per Massa non c’è nulla

22′ – Pisilli tenta la conclusione da fuori, blocca senza problemi Meret

18′ – Occasione per i giallorossi: El Shaarawy cerca Koné sul secondo palo ma la palla è troppo lunga e termina out

11′ – Politano sfiora la porta con un tiro da fuori

8′ – Una deviazione di Cristante mette in connessione Lukaku e McTominay: lo scozzese tenta la conclusione ma la palla termina fuori

4′ – Si fanno avanti i giallorossi, azione che termina con un tiro da fuori di Pellegrini

2′ – Prima occasione per i partenopei con Kvaratskhelia di testa

1′ – Inizia il match

