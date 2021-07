LIVE – Mourinho Day, il portoghese atteso alle 14 a Ciampino

Pagine Romaniste – E’ finalmente arrivato il giorno di José Mourinho. Annunciato con grandissima sorpresa il 4 maggio (a poche ore dall’ufficialità dell’addio di Fonseca), lo Special One è pronto a cominciare la sua nuova avventura dopo aver salutato Setubal. Dopo l’atterraggio andrà immediatamente Trigoria dove è atteso da una grande folla di tifosi (stessa cosa dovrebbe avvenire per l’aeroporto). Probabilmente dovrà restare 5 giorni in quarantena, ma questo non gli proibirà di lavorare. Al Centro Sportivo è stata creata un’ala apposita per Mourinho e consentirgli di partire subito forte verso il raduno del 6 luglio.

LIVE

Ore 9.12 – Primo messaggio social di Mourinho per i tifosi della Roma!