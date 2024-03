Pagine Romaniste – La Roma scende in campo alle ore 18:00 contro il Monza per il ventisettesimo turno della Serie A. Daniele De Rossi, dopo gli stravolgimenti di lunedì contro il Torino, è pronto a tornare al 4-3-3. Infatti il mister giallorosso vuole affrontare al massimo la sfida conto i brianzoli sperando di recuperare punti grazie agli scontri diretti tra le altre concorrenti per il quarto posto. Per la formazione ci sono pochi dubbi. In porta si continuerà con Svilar, ormai titolare a tutti gli effetti. I centrali di difesa saranno N’Dicka e Mancini, alla sua duecentesima presenza nel massimo campionato. Sugli esterni spazio a Kristensen e Angeliño, favorito su Spinazzola. Non ci sarà turnover neanche a centrocampo dove saranno confermati Cristante, Paredes e Pellegrini. In attacco Lukaku torna in campo dal primo minuto insieme ad El Shaarawy e Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola, Pablo Marì, A. Carboni; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota; Djuric

Allenatore: Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Gori, Kyriakopoulos, Pedro Pereira, Donati, Bettella, Akpa Akpro, Ciurria, Popovic, Machin, Zerbin, V. Carboni, Colombo.

Diffidati: Gagliardini.

Squalificati: Izzo, Gomez.

Infortunati: Caprari, Vignato, D’Ambrosio.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Huijsen, Llorente, Smalling, Celik, Spinazzola, Aouar, Renato Sanches, Bove, Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini

Squalificati: –

Infortunati: Abraham (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro), Karsdorp (fastidio al ginocchio).

Arbitro: Marco Piccininidi Forlì.

Assistenti: Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Gamal Mokhtar di Lecco.

IV uomo: Alessandro Prontera di Bologna.

VAR: Pairetto di Nichelino (To).

AVAR: Rosario Abisso di Palermo.

PREPARTITA

17:21 – Inizia il riscaldamento dei giallorossi: seguilo LIVE sul profilo twitter della Roma

🔥 Inizia il riscaldamento 🐺 Monza-Roma è su DAZN📱📺 https://t.co/BbXz6gRzPA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 2, 2024

17:10 – Le scelte ufficiali di Palladino per la sfida contro la Roma

16:58 – La formazione ufficiale della Roma: torna Lukaku, spazio ad Angelino a sinistra. Conferme per il centrocampo

La formazione ufficiale dell’#ASRoma (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, N'Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) March 2, 2024

16:52 – Le immagini dell’arrivo della Roma

16:35 – L’arrivo allo stadio della squadra

15:57 – La vista dell’U-Power Stadium dove alle 18 si sfideranno le due squadre