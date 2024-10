Pagine Romaniste – La Roma vuole dimenticare la disfatta europea in Svezia. Juric dovrà fare a meno di Dybala, ma ritrova dal 1’ Dovbyk e Pellegrini dopo il turnover con l’Elfsborg. In difesa torna Angeliño, che affiancherà gli stacanovisti Mancini e N’Dicka. Sugli esterni El Shaarawy e Celik, mente in mezzo al campo Kone e Cristante. La settimana giornata di Serie A, vedrà il Monza ospitare i giallorossi all’U-Power Stadium, dopo le due vittorie casalinghe con Udinese e Venezia. 9 punti per la squadra capitolina raccolti finora, mentre i Lombardi sono all’ultimo posto con 3 punti raccolti.

TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Izzo, Marì, A. Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric.

Allenatore: Nesta.

A disposizione: Turati, Mazza, Caldirola, Birindelli, D’Ambrosio, Bianco, Maric, Postiglione, Beretta, Martins, Valoti, Forson.

Squalificati: –

Indisponibili: Cragno, Ciurria, S. Vignato, Gagliardini, Petagna, Mota, Sensi.

AS ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Juric.

A disposizione: Ryan, Marin, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Zalewski, Le Fée, Paredes, Pisilli, Shomurodov.

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Dybala, Hummels.

Arbitro: La Penna.

Assistenti: Scatragli-Moro.

IV Uomo: Prontera.

VAR: Aureliano.

Avar: Meraviglia.

Marcatori: –

Ammoniti: –

Espulsi: –

LIVE

PRIMO TEMPO

11′ – Fallo di N’dicka nella linea mediana.

6′ – Dovbyk prova il tiro da fuori area, la difesa respinge.

1′ – Inizia il match!

PRE PARTITA

Ore 17:59 – Si osserva un minuto di silenzio per Franco Chimenti.

Ore 17:45 – Così Djuric nel pre partita:

Ore 17:37 – Le parole di Nesta prima di Monza-Roma:

Ore 17:28 – Le parole di Juric prima di Monza-Roma:

Ore 17:20 – Le parole di Cristante prima di Monza-Roma:

Ore 16:56 – Ecco l’undici iniziale scelto da Juric:

Ore 16:45 – La squadra della Roma è arrivata allo stadio.