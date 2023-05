LIVE – Monza-Roma 1-1. Inizia il secondo tempo

Pagine Romaniste – La lotta Champions League è sempre più avvincente ed entra nel vivo in quest’ultimo mese di Serie A. La Roma c’è, ed oggi a Monza ha il dovere di rispondere presente. Tanti sono i problemi con cui Josè Mourinho dovrà fronteggiarsi, uno su tutti l’emergenza in difesa. Dopo gli infortuni di Karsdorp, Smalling e Llorente, la Roma sabato scorso ha perso anche Kumbulla, che sarà indisponibile per il resto della stagione a causa della rottura del crociato. Assente per squalifica il perno di centrocampo Matic, il gioiello Dybala non ancora recuperato del tutto ma presente in panchina. Una buona notizia per lo Special One è il recupero di Edoardo Bove, uscito anche lui sabato scorso contro il Milan per un problema alla spalla. Il cane malato come definito dallo stesso allenatore portoghese, si è allenato regolarmente nei giorni scorsi e nella rifinitura di ieri, dunque si candida per un posto da titolare.

Tra i pali l’irremovibile Rui Patricio, in difesa Celik reduce dalla brillante prestazione con assist contro il Milan, Mancini e Ibanez. Dovrebbe tornare Zalewsky dal 1’ minuto con Cristante, Bove ed El Shaarawy. Davanti il capitano Pellegrini a supporto di Abraham tornato al goal proprio sabato scorso e il norvegese Solbakken.

TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, C. Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Birindelli, Antov, Pepin Machin, Barberis, Valoti, Carboni, Ranocchia, Sensi, Vignato, Gytkjaer, Petagna.

Allenatore: Palladino.

Indisponibili:

Diffidati: Machin.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski (60’ Spinazzola) Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Solbakken (60’ Camara) Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Smalling, Llorente, Keramitsis, Tahirovic, Wijnaldum, Belotti, Dybala.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Matic, Karsdorp, Llorente, Smalling, Kumbulla, Wijnaldum, Belotti.

Diffidati: Ibanez.

Arbitro: Chiffi.

Assistenti: Christian Rossi, Giuseppe Perrotti.

Var: Luigi Nasca.

Avar: Salvatore Longo.

IV uomo: Matteo Mercenaro.

Marcatori: 24’ El Shaarawy (R), 38’ Caldirola (M)

Ammoniti: 34’ Mourinho (R), 34’ Palladino (M), 52’ Cristante (R), 57’ Pellegrini (R)

Espulsi:

CRONACA

60’ – Cambi per la Roma: Fuori Zalewski e Solbakken dentro Spinazzola e Camara

57’ – Giallo per Pellegrini

52’ – Ammonito Cristante

46’ – Inizia il secondo tempo! Nel Monza entra Birindelli esce Colpani

45’ – Fine primo tempo. Risultato fermo sull’1-1

38’ – Pareggio del Monza con Caldirola

35’ – Altra occasione per la Roma da palla inattiva

34’ – Ammoniti Mourinho e Palladino

24’ – Black-out di Di Gregorio e arriva la rete di El Shaarawy!!!! Monza-Roma 0-1.

16’ – Primo calcio d’angolo per i giallorossi battuto verso il primo palo

12’ – Pericoloso Cristante di testa

10’ – Punizione per la Roma, ci prova Pellegrini che mette la palla in mezzo ma nessuno riesce ad agganciare

1’ – Inizia il primo tempo!

PREPARTITA

20:26 – Inizia il riscaldamento della squadra!

20:09 – La squadra nel sottopassaggio verso il prato dell’U-Power Stadium

19:54 – Le scelte ufficiali di Mourinho: Solbakken davanti, Celik dietro

19:19 – Lo spogliatoio della Roma in attesa della suqadra

👀 Nello spogliatoio in attesa dell’arrivo della squadra 🏟️#MonzaRoma pic.twitter.com/hZGjAem3uD — AS Roma (@OfficialASRoma) May 3, 2023

18:48 – L’arrivo allo stadio