Pagine Romaniste – Una sfida che vale tanto e che può segnare il futuro. Il Milan per ritornare alla vittoria dopo il pareggio di Bergamo, la Roma per andare al primo posto in solitaria e lanciare un chiaro segnale a tutte le altre. Milan-Roma è anche Allegri contro Gasperini, Leao contro Dybala e Maignan contro Svilar. L’ultima volta finì 1-1: altre storie, altri allenatori in panchina. Stasera, però, è un altro capitolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

A disp.: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Loftus-Cheek, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello.

All.: Allegri.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Rabiot, Pulisic, Gimenez.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, El Aynaoui (51′ Pellegrini), Wesley; Soulé (51′ Bailey), Dybala.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Bailey, El Shaarawy.

All.: Gasperini.

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Angelino, Ferguson.

ARBITRO: Guida.

ASSISTENTI: Dei Giudici e Rossi.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Di Bello.

Marcatori: Pavlovic (M).

Ammoniti: El Aynaoui (R).

Espulsi:

56′ – Cristante stacca di testa su un calcio d’angolo di Dybala, ma non indirizza verso la porta.

51′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: El Aynaoui e Soulé. Dentro: Pellegrini e Bailey.

50′ – Sul calcio d’angolo successivo Nkunku prende il palo.

49′ – Ancora contropiede di Leao che calcia fortissimo di sinistro, ma Svilar salva con un riflesso.

48′ – Milan che è ripartito forte, fondamentale Svilar in due occasioni: prima su Fofana e poi su Leao.

46′ – Dopo il lancio lungo di De Winter la palla resta al limite dell’area dove Ricci calcia senza però inquadrare la porta.

46′ – Ricomincia il match.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Termina il primo tempo. Rossoneri avanti grazie a Pavlovic.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

45′ – Occasione Milan. Bartesaghi mette a rimorchio per Fofana che dal dischetto mette incredibilmente fuori.

44′ – Nkunku calcia dal limite dell’area ma non spaventa Svilar.

39′ – Gol del Milan. Contropiede di Leao che arriva in area e mette a rimorchio per Pavlovic che supera Svilar.

34′ – Giallo per El Aynaoui che trattiene Saelemaekers.

32′ – Ripartenza della Roma con Wesley che arriva al limite dell’area. Il brasiliano appoggia per Dybala che però, di prima, calcia altissimo.

29′ – Schema su punizione della Roma che libera al tiro Soulé, che però colpisce malissimo.

27′ – Leao punta Mancini fino a entrare in area e a calciare con il sinistro, ma il difensore giallorosso lo chiude in angolo.

24′ – Bartesaghi vince il rimpallo con Celik e guadagna un calcio d’angolo per il Milan. Sugli sviluppi nasce un nulla di fatto.

20′ – Primo angolo del Milan che trova Palvovic di testa che però non riesce a girare verso la porta.

19′ – Ancora un recupero alto della Roma con la palla che arriva a Wesley. Il brasiliano calcia, ma ancora troppo debolmente.

17′ – Occasione Roma. Celik crossa sul secondo palo per Dybala, che stoppa e calcia di esterno, ma sfiora soltanto l’incrocio dei pali.

15′ – Buona combinazione della Roma che libera in area Wesley. Il brasiliano cerca un tiro-cross intercettato da Maignan.

10′ – Occasione Roma. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, la palla arriva a destra per Soulé che crossa in area e trova N’Dicka che colpisce di testa ma manda di un pelo fuori.

7′ – El Aynaoui recupera palla su ricci e calcia dai venticinque metri, ma troppo debolmente.

2′ – Recupero alto di El Aynaoui che appoggia al limite per Cristante che tira di piatta e sfiora il palo.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

LIVE –