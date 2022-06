Matic è a Roma: arrivato a Ciampino – FOTO e VIDEO

Pagine Romaniste – Nasce la Roma della prossima stagione. Nemanja Matic è arrivato nella Capitale. Il centrocampista è atterrato da pochi minuti all’aeroporto di Ciampino, dove ad attenderlo ci sono una ventina di tifosi. Il serbo si recherà ora a Villa Stuart per sostenere le visite mediche ed apporre poi la firma sul contratto che lo legherà alla Roma.

Matic arriva in giallorosso per una stagione, con opzione – al verificarsi di determinate condizioni (50% presenze stagionali e qualificazione in Europa) – di rinnovo per un’altra. Svincolatosi dal Manchester United, percepirà 3,5 milioni netti più bonus. Avendo lavorato negli ultimi due anni all’estero, l’operazione beneficerà del Decreto Crescita.

Matic è il secondo rinforzo della Roma dopo connazionale Mile Svilar, svincolatosi anche lui a parametro zero, ma dal Benfica, tra l’altro ex squadra dello stesso 33enne.