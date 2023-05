LIVE – Matic: “Abbiamo preparato la nostra partita. Non voglio parlare del futuro del mister”

Nemanja Matic è intervenuto insieme a Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

Volevo capire le vigilie con Mourinho come le vivete , all’interno dello spogliatoio parlare del futuro del mister ?

“Noi prepariamo questa partita come sempre , il nostro mister già ha giocato partite così e detto a noi che dobbiamo giocare con tutto, che dobbiamo essere concentrati 90 minuti perché Leverkusen ha qualità, è una grande squadra e noi sappiamo che giocare qui non è facile, vediamo domani, penso che abbiamo preparato la nostra partita , preparato tutto e vediamo domani come finisce. Non voglio parlare del futuro del mister”