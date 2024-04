Pagine Romaniste – Alle 18:00 la Roma scenderà in campo al Via del Mare. Gli uomini di De Rossi affronteranno il Lecce, con l’obiettivo di tenere la scia del Bologna, vincente anche oggi. Dopo la sosta, ritorna a disposizione Paulo Dybala, ma dovrebbe partire dalla panchina, al suo posto Baldanzi. Ancora una maglia titolare per Aouar, vista la squalifica di Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Gallo, Gendrey; Ramadani, Blin, Rafia; Almqvist, Sansone, Krstovic.

Allenatore: Gotti.

A disposizione: Brancolini, Borbei, Samooja, Venuti, Touba, Dorgu, Gonzalez, Berisha, Oudin, Pierotti, Piccoli

Indisponibili: Dermaku, Kaba

Squalificati: nessuno

Diffidati: Almqvist, Rafia

AS ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Zalewski; Lukaku.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Celik, Llorente, Huijsen, Smalling, Renato Sanches, Aouar, Dybala, El Shaarawy.

Indisponibili: Azmoun, Kristensen, Spinazzola, Abraham.

Squalificati: Pellegrini.

Diffidati: Azmoun, Huijsen, Llorente, Ndicka.

ARBITRO: Marcenaro.

ASSISTENTI: Mondin-Moro.

QUARTO UFFICIALE: Marinelli.

VAR: Paterna.

AVAR: Di Paolo.

LIVE

Ore 16:55 – Ecco la formazione ufficiale della Roma, riportata da Filippo Biafora de Il Tempo.