LIVE – Lecce-Roma 1-1. Pareggia Dybala su rigore

Pagine Romaniste – Oggi la Roma scende in campo a Lecce alle 18.00. Trasferta delicata per continuare la corsa Champions, obiettivo stagionale per il club giallorosso. Mourinho sceglierà quindi i primi undici titolari con Pellegrini e Dybala dietro l’unica punta che sarà Tammy Abraham. A destra confermato Zalewski, El Shaarawy sull’altra fascia.

Al Via del Mare potrebbe giocare i suoi primi minuti del 2023 Gini Wijnaldum che ieri sul suo profilo Twitter ha postato una foto in giallorosso accendendo l’entusiasmo dei tifosi della Roma con le parole “I primi minuti di gioco si avvicinano”. Ancora non convocato invece Karsdrop, l’olandese è rimasto a Trigoria.

Il tecnico del Lecce Baroni invece darà continuità alla sua squadra riproponendo in attacco Strefezza, Colombo e Di Francesco per cercare di fermare la squadra capitolina e aggiungere punti alla classifica in chiave salvezza.

TABELLINO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

A disposizione: Bleve, Brancolini,Cassandro,Lemmens, Pezzella,Ceccaroni, Romagnoli, Tuia, Askildsen, Helgason, Banda, Ceesay Oudin, Voelkerling.

Allenatore: Baroni.

Indisponibili: Maleh, Dermaku, Pongracic.

Squalificati: –

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham.

A disposizione: Svilar, Boer, Oliveras, Llorente, Kumbulla, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Wijnaldum, Volpato, Belotti, Solbakken.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Darboe.

Squalificati: –

ARBITRO: Aureliano di Bologna

ASSISTENTI: Vecchi-Perrotti

IV UOMO: Sacchi

VAR: Guida

AVAR: Prontera

Marcatori: 7′ Baschirotto, 17′ Dybala (R)

Ammoniti:

Espulsi:

Note: