LIVE – Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Vina a sinistra e Mkhitaryan al posto di Pellegrini

Pagine Romaniste – Dopo soltanto sei giornate ecco il primo derby della stagione e ad aprire le danze sono Lazio e Roma. Si gioca in “casa” biancoceleste quindi la maggior parte del pubblico presente, sold out per l’Olimpico, spingerà per la squadra di Sarri. I tifosi romanisti, però, hanno risposto presente all’appello ed hanno esaurito i loro biglietti in pochissime ore. Per affrontare questa gara Mourinho ritrova Vina a sinistra. Per sopperire alla squalifica di Pellegrini ci sarà Mkhitaryan in mezzo con El Shaarawy spostato sull’out di sinistra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SS LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

A disposizione: Strakosha; Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Squalificati: –

Indisponibili: Adekanye e Zaccagni.

Diffidati: –

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Diawara, Darboe, Carles Perez, Shomurodov, Borja Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Squalificati: Pellegrini.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: –

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Guardalinee: Meli, Peretti.

Quarto uomo: Di Bello.

VAR: Irrati.

AVAR: Longo.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 17.20 – Le due squadre sono sul terreno di gioco per il riscaldamento.

Ore 17.05 – La formazione della Lazio.

Ore 16.54 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 16.45 – La Roma è arrivata allo Stadio.