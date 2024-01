LIVE – Lazio-Roma, le formazioni ufficiali: Bove titolare, Pellegrini in panchina. Huijsen e Kristensen dal 1′

Pagine Romaniste – Il momento più atteso degli ultimi giorni è arrivato. Lazio contro Roma. Dopo il pari in campionato contro l’Atalanta, i giallorossi tornano in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico va in scena il derby della Capitale di fronte al oltre 50.000 spettatori. In palio c’è la semifinale, che in casa Roma manca dal 2017. Tutti i settori dedicati ai tifosi romanisti sono sold out, mentre alcuni posti dei biancocelesti rimaranno vuoti.

Mourinho si prepara ad un’altra sfida contro Sarri arbitrata da Orsato. Tra i pali trova fiducia Svilar, coperto dal trio difensivo: Huijsen, Mancini e Kristensen. Debutto da titolare per il giovane neo acquisto giallorosso. A centrocampo torna Cristante con Paredes. Sulle fasce ancora una possibilità per Zalewski, dall’altro lato Celik. In dubbio dal 1’ Pellegrini, certezza assoluta invece la coppia offensiva formata da Dybala e Lukaku. Mourinho ritrova Kumbulla tra i convocati ed esulta per le condizioni di Llorente. Per lo spagnolo sono state escluse lesioni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Geundouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Provedel, Sepe, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Cataldi, Kamada, Luis Alberto, Basic, Isaksen, Pedro, Fernandes.

Allenatore: Sarri.

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Bove, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Celik, Kumbulla, Pellegrini, Spinazzola, Pellegrini, Pagano, Pisilli, Azmoun, El Shaarawy, Belotti.

Allenatore: Mourinho. Arbitro: Orsato.

Assistenti: Imperiale e Rossi.

IV uomo: Manganiello.

Var: Irrati.

Avar: Abbattista.

PREPARTITA

16:52 – Le scelte ufficiali di Mourinho: panchina per Pellegrini, dentro Bove e Paredes. C’è Huijsen dal 1′

16:46 – La squadra è dentro l’Olimpico: a breve le formazioni ufficiali del derby

16:43 – Atmosfera incandescente fuori l’Olimpico per il derby