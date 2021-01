LIVE – Lazio-Roma 3-0. Doppietta di Luis Alberto

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo dopo la bella prova ed il pareggio in casa contro l’Inter acciuffato negli minuti istanti di gara con Mancini. Non è una partita qualsiasi, perché all’Olimpico ci sarà la Lazio a sfidare i giallorossi per il primo derby senza tifo. Mister Fonseca in conferenza stampa non ha anticipato la formazione, ma ha detto di aver già deciso gli interpreti. Il portoghese riproporrà infatti la stessa formazione schierata con l’Inter con Pau Lopez in porta, Mirante non ha ancora recuperato; difesa consolidata con Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, al centro Veretout accanto a Villar oramai un titolare a tutti gli effetti. Davanti recuperato Pedro, masarà Pellegrini a giocare accanto all’insostituibile Mkhitaryan dietro a Dzeko.

IL TABELLINO

S.S. LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (65′ Escalante), Marusic; Caicedo (65′ Akpa Akpro), Immobile.

A disposizione: Alia, Furlanetto, Hoedt, Armini, Patric, Parolo, Czyz, Lulic, Pereira, Correa, Muriqi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Fares, Cataldi.

Diffidati: -.

Squalificati: -.

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar (60′ Cristante), Veretout (46′ Pedro), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Bruno Peres, Jesus, Podgoreanu, Diawara, Podgoreanu, Carles Perez, Providence, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Mirante, Santon, Calafiori, Zaniolo.

Diffidati: Ibanez, Cristante.

Squalificati: –.

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Radu (L), Mancini (R), Acerbi (L), Smalling (R), Luiz Felipe (L), Lucas Leiva (L).

Espulsi: –

Marcatori: 15′ Immobile (L); 23′, 67′ Luis Alberto (L).



Arbitro: Orsato di Schio.

Assistenti: Meli, Mondin.

IV Uomo: Irrati.

Var: Mazzoleni

Avar: Valeriani.

PRE PARTITA

Ore 19.40 – La formazione della Lazio.

Ore 19.36 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.21 – L’11 della Roma.