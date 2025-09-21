Pagine Romaniste – Una città in fermento. Una settimana in cui, sportivamente parlando, non si è trattato altro argomento. Lazio-Roma è il derby che accende i riflettori sulla quarta giornata di Serie A. Una sfida che vale tanto: il primo derby di Gasperini, l’ennesimo di Sarri. Entrambi, però, chiamati a vincere per allontanare i malumori di settimana scorsa. Assente Dybala, si candida Pellegrini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru (14′ Belahyane); Pedro, Dia, Zaccagni.

A disp: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Patric, Hysaj, Provstgaard, Cataldi, Belahyane, Cancellieri, Castellanos, Pinelli, Farcomeni.

All.: Sarri

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disp: Gollini, Vasquez, Tsimikas, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, El Aynaoui, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, El Shaarawy.

Indisponibili: Wesley, Bailey, Dybala.

All.: Gasperini

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Baccini e Vecchi.

IV Uomo: Ayroldi.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Massa.

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: Pellegrini (R).

45’+1 – Rensch arriva in area e appoggia all’indietro per Pellegrini che ci arrriva solo allungando il sinistro e non riesce dare forza al tiro.

45′ – Concessi 4 minuti di recupero.

45′ – Rensch guadagna il primo angolo per la Roma. La Lazio sugli sviluppi si difende bene nonostante la pressione giallorossa.

41′ – Soulé calcia una punizione dal centro destra, ma colpisce debolmente e Provedel può bloccare facilmente.

38′ – GOOOOOL DELLA ROMA. Rensch recupera palla in area su Tavares e serve Soulé. L’argentino appoggia centralmente per Pellegrini che calcia di prima a incrociare e supera Provedel.

35′ – Rovella resta a terra dopo la precedente progressione. Per ora sembra riuscire a rimanere in campo.

33′ – Ripartenza della Lazio, che con Rovella arriva fin in area. Il centrocampista prova un tiro cross che però termina sul fondo.

30′ – Sul calcio d’angolo successivo stacca Romagnoli che manda però alto.

29′ – Ripartenza della Lazio che liberano al tiro cross Zaccagni che quasi beffa Svilar, che però mette in angolo.

28′ – Combinazione nello stretto all’altezza dello spigolo dell’area di rigore tra Ferguson e Angelino. L’irlandese calcia, ma troppo debolmente.

25′ – Cooling Break.

23′ – Tavares e Belahyane duettano e liberano il portoghese al tiro, che dai 30 metri non prende la porta.

17′ – Pedro calcia con il sinistro dal limite dell’area, ma non inquadra la porta.

14′ – Il nigeriano non ce la fa e lascia il campo. Al suo posto Belahyane.

13′ – Gioco fermo per permettere l’assistenza medica a Dele-Bashiru, che sembra aver accusato un problema muscolare.

12′ – Pellegrini e Angelino costruiscono una buona azione sulla sinistra e liberano proprio lo spagnolo al cross, che però è troppo verso Provedel che respinge.

9′ – Gara molto fisica, con contatti continui all’altezza del centrocampo.

1′ – Inizia la partita.

PRIMO TEMPO

LIVE dalle 12:30