Pagine Romaniste – Questa sera alle 20:45 lo Stadio Olimpico ospita il sempre infuocato Derby della Capitale tra Lazio e Roma, valido per la 32ª giornata di Serie A. Una sfida che vale molto più dei tre punti: le due squadre sono separate da appena due lunghezze in campionato e in piena corsa per un posto in Champions League.

La Lazio arriva da un momento difficile, aggravato dalla recente sconfitta in Europa League contro il Bodø/Glimt. La Roma, invece, vola sulle ali dell’entusiasmo con 15 risultati utili consecutivi sotto la guida di Ranieri. Ma il derby è una partita a sé: non esistono favorite, solo passione, tensione e spettacolo.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino;

Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi; Hummels, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine; Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Pisilli; El Shaarawy, Shomurodov.

Squalificati: /

Diffidati: Pellegrini.

Indisponibili: Saud, Dybala.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella;

Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.

A disposizione: Furlanetto, Provedel; Gila, Hysaj, Lazzari, Provstgaard; Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Vecino; Ibrahimovic, Noslin, Tchaouna, Pedro.

Squalificati:/

Diffidati: Belahyane, Isaksen.

Indisponibili: Nuno Tavares, Patric.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Perrotti-Rossi.

IV Uomo: Doveri.

VAR: Meraviglia.

AVAR: Di Paolo.

Ammoniti: Paredes (R), Zaccagni (L), Isaksen (L).

Espulsi:

Marcatori:

LIVE –

45’+2 – Finisce il primo tempo all’Olimpico. Lazio che è messa meglio in campo. La Roma dovà cercare di cambiare qualcosa del suo spartito, magari inserendo Shomurodov.

45’+1 – Giallo per Isaksen che entra duro su Konè dopo essersi allungato il pallone.

45′ – Concesso un minuto di recupero.

44′ – Gioco che riprende dopo un’interruzione per consentire le cure per Koné dopo un duro colpo alla testa.

37′ – Lazio arriva ancora al tiro con Isaksen, che inquadra lo specchio e costringe Svilar a deviare ancora in angolo.

31′ – Sugli sviluppi dell’azione la Roma va a sinistra con Angelino, che mette in mezzo per Dovbyk. L’ucraino ostacolato al limite del regolamento cade e non riesce ad arrivare sulla palla.

30′ – Giallo per Zaaccagni che entra duro su Celik.

22′ – Occasione Lazio. Isaksen entra in area dopo un paio di dribbling e da posizione defilata tira forte sul primo palo, ma ancora una volta Svilar è bravo a parare.

18′ – Paredes trova Mancini sul secondo palo, che indirizza debolmente verso la porta e costringe Mandas a concedere un secondo corner.

17′ – Soulé calcia dai ventimetri, ma a sfera viene deviata: primo angolo per la Roma.

7′ – Occasione Lazio. Isaksen batte la punizione e trova tutto solo in area Romagnoli, che stacca a botta sicura, ma Svilar cala un miracolo e salva la Roma.

5′ – Giallo per Paredes per un contatto a palla lontana ai danni di Zaccagni.

2′ – Saelemaekers, che sta giocando trequartista, guadagna una buona punizione. Soulé, che invece gioca sulla fascia destra, crossa in mezzo ma Sozza ferma tutto per un fallo di Mancin.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO