Terza amichevole stagionale per la Roma di Gian Piero Gasperini che, dopo il 9-0 all’UniPomezia e il 14-0 al Trastevere, squadre che giocano in Serie D, alza l’asticella con la sfida ai tedeschi del Kaiserslautern, formazione che milita nella 2. Bundesliga e che la scorsa stagione ha chiuso al settimo posto in campionato.

La squadra giallorossa ha accolto fin qui solo due nuovi arrivati, l’ex Lens El Aynaoui e il giovane attaccante irlandese, Evan Ferguson, anche se sembra già in forma e ben assimilato con i principi tattici del nuovo tecnico. Sarà, quindi, un test di livello, più utile per approfondire i movimenti di squadra che per il risultato finale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Pisilli, Soulé; Ferguson.

Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Zelezny, Saud, Hermoso, Kumbulla, Mannini; El Aynaoui, Darboe, Romano, Baldanzi; El Shaarawy, Cherubini.

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: Dovbyk, Pellegrini, Dybala, Gollini, Salah-Eddine.

Kaiserslautern (3-4-1-2): Krahl; Asta, Kleinhansl, Gyamfi, Kunze, Ritter, Sahin, Emreli, Redondo, Heuer, Sirch

Allenatore: Lieberknecht.

A disposizione:

Squalificati: /

Diffidati: /

Indisponibili: /

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori:

LIVE –