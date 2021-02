LIVE – Juventus-Roma 2-0. Ocassione per Dzeko di testa

Pagine Romaniste – La Roma si presenta all’Allianz Stadium con tante assenze, ma con un Dzeko in più. Paulo Fonseca, date le assenze di Pellegrini e Pedro su tutti, è costretto ad un cambio modulo. Si va verso un 3-5-1-1 con Pau Lopez tra i pali. In difesa ci saranno Mancini, Ibanez e Kumbulla (Smalling out per infortunio). In mediana spazio a Villar che sarà affiancato da Cristante e Veretout. Spinazzola e Karsdorp agiranno sulle fasce. In attacco Mkhitaryan supporterà Borja Mayoral.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (85′ Demiral), Chiellini, Alex Sandro (85′ De Ligt); Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie (65′ Cuadrado); Morata (65′ Kulusevski), Ronaldo.

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Demiral, De Ligt, Frabotta, Bernardeschi.

Allenatore: Andrea Pirlo.

Indisponibili: Dybala, Ramsey.

Diffidati: Danilo, Rabiot.

Squalificati: Bentancur.

A.S. ROMA (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp(76′ Peres), Cristante (C) (62′ Perez), Villar (62′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Mayoral (62′ Dzeko).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Santon, Calafiori, Pastore, Ciervo.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Zaniolo, Smalling, Pedro.

Diffidati: Bruno Peres, Cristante, Ibanez, Villar.

Squalificati: Pellegrini.

Marcatori: 13′ Ronaldo (J), 70′ Ibanez ((AU) (R)

Ammoniti: 35′ Mancini (R), 37′ Arthur (J), 54′ Kumbulla (R), Ronaldo (J)

Espulsi:

Note: 1′ recupero (PT)

LIVE

PRE PARTITA

Ore 16.50 – La formazione dei bianconeri:

Ore 16.40 – L’undici titolare della Roma:

Ore 16.19 – La Roma in partenza verso l’Allianz Stadium.