LIVE, Italia-Inghilterra 0-1. Finisce il primo tempo

Pagine Romaniste – Tutto pronto per l’attesissima finale tra Italia e Inghilterra. Gli azzurri dopo aver passato i gironi in scioltezza, si sono ritrovati davanti grandi avversari come Danimarca, Belgio e Spagna, ma hanno avuto la forza di lottare e tenere testa anche con avversari sulla carta di maggior livello. Ora l’ultimo atto che potrebbe portare alla conquista della seconda Coppa D’Europa per la Nazionale. Davanti però avranno la nazionale dei tre leoni che è porterebbe a casa il primo trofeo nel proprio stadio.

TABELLINO