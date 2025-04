Pagine Romaniste – La Roma va di scena alla scala del calcio per provare a fare il colpo grosso. Ranieri, che ha portato la squadra a lottare per la Champions League, è alla sua ultima partita in questo stadio da allenatore: ci tiene a far bene. Dall’altra parte l’Inter, una squadra che viene dal derby di Coppa Italia, oltre che dalla sconfitta con il Bologna che ha fatto perdere loro il vantaggio sul Napoli ora appaiato. La Champions non deve essere un pensiero per chi ha ancora da lottare per la conquista del campionato.

Per Inzaghi, cambi obbligati sono quelli di Bastoni e Mkhitaryan, squalificati per somma di ammonizioni. Anche Thuram non ci sarà, con l’obiettivo di tornare per la sfida infrasettimanale contro il Barcellona. Sponda Ranieri, oltre a Dybala, che comunque sarà a Milano per sostenere il gruppo, out Saud e Nelsson per infortunio.

LE FORMAZIONI UFFCIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (15′ Bisseck), Acerbi, Carlos Augusto; Darmian (63′ Dumfries), Frattesi, Çalhanoglu, Barella, Dimarco (63′); Lautaro, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Zalewski, Asslani, Correa, Taremi, Dumfries, Zielinski.

Squalificati: Bastoni, Mkhitaryan.

Diffidati: Pavard, Asslani.

Indisponibili:Thuram.

ROMA (4-3-1-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka,Angeliño; Koné (68′ Gourna-Douath), Cristante, Pellegrini (68′ Pisilli); Soulé; Shomurodov (58′ Baldanzi), Dovbyk.

Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Celik, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Saelemaekers.

Squalificati: –

Diffidati: Pellegrini, Paredes.

Indisponibili: Saud, Dybala, Nelsson

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Costanzo e Passari.

IV Uomo: Marinelli.

VAR: Di Bello.

AVAR: Piccinini.

Ammoniti: Mancini (R), Martinez (I), Koné (R).

Espulsi:

Marcatori: Soulé (R).

72′ – Occasione Roma. Soulé si libera di Carlos AAugusto e crossa all’altezza del dischetto per l’inserimento di Pisilli che al volo però manda fuori.

71′ – Barella crossa sul secondo palo dove Martienz stacca di testa senza però trovare né la porta e né un compagno.

68′ – Doppio cambio per la Roma. Fuori: Koné e Pellegrini. Dentro: Gourna-Douath e Pisilli.

67′ – Occasione Inter. Martienz trova in area Barella che da dentro l’arietta di rigore calcia malissimo sul fondo.

66′ – Occasione Inter. Frattesi dalla sinistra crossa per Dumfries che salta sopra ad Angelino, ma il colpo di testa dell’olandese viene bloccato da Svilar.

64′ – Giallo per Koné per un fallo su Frattesi.

63′ – Doppio cambio per l’Inter. Fuori: Dimarco e Darmian. Dentro: Zalewski e Dumfries.

62′ – Atro contropiede della Roma, questa volta con Dovbyk. Dopo una prima chiusura dell’Inter, la palla arriva a Soulé che cerca il tiro a giro, ma manda abbondantemente alto.

60′ – Soulé appoggia più centralemnte per Baldanzi, che dopo un tocco tira. La conclusione però non spaventa Sommer che blocca.

58′ – Primo cambio per la Roma. Baldanzi prende il posto di Shomurodov.

54′ – Pellegrini si invola verso l’area lanciato da Svilar con l’Inter totalmente scoperta. Il capitano della Roma prova a servire in area Soulé, ma l’intervento di Darmina salva i nerazzurri.

46′ – Ricomincia la partita.

SECONDO TEMPO

45’+2 – Termina il primo tempo al “Meazza” con la Roma in vantaggio grazie al gol di Soulé. I giallorossi che hanno sprecato troppo e dovranno essere decisamente più cinici per portare a casa i tre punti.

45′ – Concessi due minuti di recupero.

45′ – Giallo per Lautao Martinez che colpisce a palla lontana Mancini.

43′ – Pellegrini si inserisce a sinistra e salta bene Barella, ma poi il capitano della Roma sceglie di calciare invece di servire un compagno e favorisce la presa morbida di Sommer

38′ – Altra occasione sprecata dalla Roma. Koné recupera a centrocampo e da al via un 5 contro 4. Il francese allarga bene per Cristante che però sbaglia ancora l’ultimo passaggio.

36′ – Cristante lanciato sulla fascia sbaglia la scelta e spreca una potenziale occasione per la Roma.

30′ – Occasione Inter. Sul secondo corner la palla arriva sul secondo palo per Arnautovic che con un colpo molto complicato manda alto.

30′ – L’inter torna a farsi vedere in avanti e conquista due calcio d’angolo in rapida successione.

27′ – Occasionissima per la Roma. Azione avvolgente dei giallorossi, che arrivano a liberare Angelino al cross. Lo spagnolo trova sul secondo palo Shomurodov che colpisce a botta sicura, ma un intervento di straordinario di Carlos Augusto gli nega il gol.

25′ – Cristante si divora il raddoppio. Ripartenza perfetta della Roma con Koné e Pellegrini. Il capitano serve in area il numero 4 che da pochi passi prova una volé che però termina troppo alta.

22′ – GOL DELLA ROMA. Azione fotocopia di Soulé che stavolta serve Pellegrini. Il tiro del capitano giallorosso viene deviato un paio di volte e il più lesto di tutti ad arrivare sulla palla vagante è l’argentino che porta vanti i giallorossi.

20′ – Occasione Roma. Ottima azione da sinistra a destra dei giallorossi, che prima liberano Soulé all’uno contro uno. L’argentino, dopo una finta, serve a rimorchio per Koné che di prima non va troppo lontano dagli incroci dei pali.

15′ – Cambio forzato per l’Inter: Bisseck prende il posto del dolorante Pavard.

11′ – Pavard resta a terra dopo una distorsione alla caviglia. Pronto a entrare Bisseck.

6′ – Gol annullato a Frattesi per un evidente fuorigioco in partenza di Arnautovic.

4′ – Dimarco calcia la punizione, ma Svilar blocca facilmente.

3′ – Giallo per Mancini per una trattenuta su Martinez.

1′ – Inizia il match.

PRIMO TEMPO



LIVE