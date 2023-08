Pagine Romaniste – Oggi la Roma scenderà in campo per la seconda giornata di campionato, dove affronterà al Bentegodi l’Hellas Verona di Baroni. I gialloblù esordiranno in casa dopo la vittoria al Castellani contro l’Empoli. La squadra allenata da Mourinho, ancora squalificato, è in cerca dei primi tre punti della nuova stagione dopo il pareggio interno della scorsa settimana contro la Salernitana. In campo l’allenatore portoghese ritroverà sia Pellegrini che Paulo Dybala tornati dalla squalifica che li aveva tenuti fuori contro la squadra di Salerno. Per il resto formazione confermata con: Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio, a centrocampo Pellegrini, Cristante e Aouar, sugli esterni confermato Kristensen e al posto di Spinazzola ci sarà Zalewski, in attaccato ad affiancare Belotti torna Paulo Dybala.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Ngonge; Djuric.

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Cabal, Coppola, Faraoni, Joselito, Patanè, Serdar, Cisse, Saponara, Cazzadori, Mboula, Bonazzoli.

Allennatore: Baroni.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Llorente, Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski, Dybala, Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Ndicka, Celik, Karsdorp, Spinazzola, Bove, Aouar, Pagano, Solbakken, El Shaarawy, Pisilli.

Allenatore: Bruno Conti.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Bresmes – Garzelli.

IV Uomo: Zufferli.

VAR: Nasca.

AVAR: Paganessi.

PREPARTITA

19:48 – Le scelte ufficiali di Mourinho: sorpresa Paredes. Tornano Pellegrini e Dybala

19:37 – La squadra arriva allo stadio.

18:32 – Tutto pronto nello spogliatoio del Bentegodi: ecco le maglie nello spogliatoio. Divisa bianca per gli uomini di Mourinho.