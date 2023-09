Pagine Romaniste – La Roma dopo il pareggio non può più permettersi errori. Un solo obiettivo, riuscire a portare a casa i 3 punti. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Stadio Ferraris contro il Genoa di Gilardino. Mourinho dovrà fare a meno di due perni fondamentali come Smalling e Sanches, ma ritroverà il suo capitano Lorenzo Pellegrini. A centrocampo ancora spazio per la coppia formata da Paredes e Cristante. In fase offensiva duo delle meraviglie con Dybala e Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Maturro, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Badelj (10′ Thorsby), Strootman (30′ Kutlu), Frendrup; Gudmundsson, Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Jagiello, Puscas.

Allenatore: Gilardino.

ROMA(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente (24′ Bove), NDicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Karsdorp.

Allenatore: Mourinho.

Marcatori: 5′ Gudmundsson

Ammoniti: 26′ Strootman

Espulsi:

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Scatragli e Zingarelli.

IV uomo: Tremolada.

Var: Mazzoleni.

Avar: Paterna.

PRIMO TEMPO

1′ – Inizia la gara!

5′- Gol. Vantaggio del Genoa con Gudmundsson.

10′ – Cambio forzato per il Genoa: esce Badelj, dentro Thorsby.

14′ – Giropalla imprecisa della Roma, riparte la formazione di casa.

18′ – La Roma prova a impostare.

20′ – Kristensen serve Paredes che tenta il tiro da fuori, palla out.

22′ – GOL! La Roma trova il pareggio con Cristante.

24′ – Sostituzione Roma: esce Llorente, al suo posto entra Bove.

26′ – Cartellino giallo per Strootman che commette un duro fallo su Mancini.

30′ – Sostituzione per i liguri: esce Strootman, al suo posto Kutlu.

Prepartita

19:42 – La squadra è arrivata allo Stadio

18:46 – Il Marassi si prepara ad accogliere la sfida