Pagine Romaniste – Sono ore roventi sul fronte Gasperini-Roma. La trattativa si fa sempre più intensa e il tecnico dell’Atalanta sembra ormai a un passo dal vestire i colori giallorossi. La panchina della Roma, lasciata da Claudio Ranieri, potrebbe presto avere un nuovo padrone. Secondo le ultime indiscrezioni , oggi è presto l’incontro tra il tecnico della Dea e i Friedkin. Restate con noi: vi aggiorneremo LIVE, minuto per minuto, su ogni sviluppo.

11: 00 – Come riportato da Tuttomercatoweb, Percassi proverà a trattenere il tecnico dei bergamaschi: oggi l’ultimo tentativo.

10:45 – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X l’Atalanta si è messa in contatto come Stefano Pioli come possibile candidato per sostituire Gasperini. Il tecnico sarebbe vicino a lasciare l’Al Nassr e l’Atalanta ne sarebbe venuta a conoscenza.