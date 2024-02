Pagine Romaniste – Dopo le fatiche europee la Roma è pronta ad affrontare la seconda trasferta dell’era De Rossi. Infatti oggi alle ore 18:00 i giallorossi affronteranno al “Benito Stirpe” il Frosinone di Di Francesco. Dopo lo stop in campionato contro l’Inter, gli uomini di DDR dovranno rispondere sul campo alle vittorie di Atalanta e Bologna per continuare l’inseguimento al quarto posto.

Confermato Svilar in porta. Il maggior turnover sarà in difesa; infatti partiranno dall’inizio sia Huijsen che Kristensen, vista la loro assenza nella lista Uefa. Anche Angeliño dal 1′, vinto il ballottaggio su uno Spinazzola ancora non al top della condizione dopo l’infortunio appena smaltito. Insieme a loro è confermato il vicecapitano Mancini.

A centrocampo pochi dubbi: saranno Cristante e Paredes a guidare la linea mediana, Pellegrini in panchina.

In attacco turno di stop per Dybala, con Azmoun ed El Shaarawy che supporteranno Lukaku.

TABELLINO

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola (66′ Harroui), Monterisi, Okoli, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini (66′ Caso); Soulé, Kaio Jorge (66′ Cheddira), Reinier.

A disposizione: Cerofolini, Frattali, Pahic, Brescianini, Barrenechea, Baez, Ibrahimovic, Kvernadze, Seck.

Allenatore: Di Francesco.

Diffidati: Oyono.

Squalificati: Romagnoli.

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Oyono, Lusuardi, Bonifazi, Zortea, Cuni, Ghedjemis, Garritano.

AS ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen (66′ Celik), Mancini, Huijsen (46′ Llorente), Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku (46′ Pellegrini).

A disposizione: Rui Patricio, Smalling, Zalewski, Pagano, Karsdorp, Bove, Pisilli, Renato Sanches, Joao Costa, Dybala, Oliveras, Aouar, Spinazzola, .

Allenatore: Daniele De Rossi.

Diffidati: Kristensen, Llorente, Pellegrini.

Squalificati: –

Indisponibili: Abraham, Ndicka.

Marcatori: 38′ Huijsen (R), 71′ Azmoun (R).

Ammoniti: Huijsen (R), Mancini (R), Azmoun (R).

Espulsi: –

LIVE

SECONDO TEMPO

54’ – El Shaarawy spreca una grande occasioni per i giallorossi, il Frosinone parte in contropiede Frosinone 0-1 Roma #ASRoma #SerieA #FrosinoneRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 18, 2024

PRIMO TEMPO

38’ – Splendida azione da parte di Huijsen che segna il suo secondo gol con la maglia giallorossa!! Frosinone 0-1 Roma#ASRoma #SerieA #FrosinoneRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 18, 2024

30’ – Altra possibilità per il Frosinone che per tre volte non riesce a buttare la palla dentro. Svilar non si fa sorprendere e salva la Roma Frosinone 0-0 Roma #ASRoma #SerieA #FrosinoneRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 18, 2024

24’ – Altro rischio per la Roma, di nuovo tiro di Soulé ma Svilar si fa trovare pronto Frosinone 0-0 Roma #ASRoma #SerieA #FrosinoneRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 18, 2024

22’ -Soulé vicinissimo al gol il tiro finisce di poco fuori Frosinone 0-0 Roma #ASRoma #SerieA #FrosinoneRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 18, 2024

7’ – Punizione per il Frosinone sul pallone va Brescianini e il pallone finisce fuori Frosinone 0-0 Roma #ASRoma #SerieA #FrosinoneRoma — Pagineromaniste.com (@PagineRomaniste) February 18, 2024

PRE PARTITA

Ore 17:23 – Inizia il riscaldamento della Roma.

Ore 17:09 – Le scelte di Di Francesco per Frosinone-Roma:

Ore 17:02 – Ecco la formazione ufficiale della Roma:

Ore 16:50 – La Roma ha raggiunto lo stadio.

Ore 16:12 – La Roma scenderà in campo con la terza maglia nella sfida contro il Frosinone.