Pagine Romaniste (Dall’Artemio Franchi S.Burioni) – La Roma cade a Firenze e, adesso sì, potrà cambiare il proprio futuro solo con la finale di Budapest. I giallorossi partono bene e vanno in vantaggio grazie ad un gol di El Shaarawy siglato all’11’ del primo tempo: Belotti lascia partire un cross sul quale si avventa Solbakken che, di sponda, serve il Faraone per l’1-0. La partita – nonostante qualche protesta dei Viola – sembra andare nella direzione di Mourinho e i suoi, ma all’85’ gli uomini di Italiano hanno trovato il gol del pareggio con Jovic (grazie ad un tap-in). Crollo psicologico della Roma che si fa sorprendere un paio di minuti più tardi da Ikone, il cui gol regala la vittoria ai toscani.

Adesso i giallorossi voleranno a Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia.

TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti (61′ Dodò), Martinez Quarta (46′ Milenkovic), Igor, Biraghi (46′ Terzic); Mandragora, Duncan (75′ Kouame); Ikone, Barak, Saponara (61′ Sottil); Jovic.

A disposizione: Terracciano, Vannucchi, Ranieri, Blanco, Bonaventura, Saponara, Nico Gonzalez, Ikone, Cabral.

Allenatore: Italiano

Squalificati: -.

Indisponibili: Sirigu.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Bove, Smalling (46′ Mancini), Llorente; Missori, Wijnaldum (60′ Cristante), Tahirovic, Zalewski (79′ Abraham); Solbakken (70′ Ibanez), El Shaarawy (46′ Celik); Belotti.

A disposizione: Boer, Keramitsis, Tahirovic, Darboe, Volpato.

Allenatore: Mourinho

Squalificati: -.

Indisponibili: Karsdorp, Kumbulla, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Matic, Rui Patricio.

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Assistenti: PERETTI-LOMBARDO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARESCA

AVAR: PICCININI

Marcatori: 11′ El Shaarawy (R), 85′ Jovic (F), 87′ Ikone (F).

Ammoniti: 24′ Saponara, 41′ M.Quarta, 49′ Venuti, 57′ Solbakken, 63′ Jovic, 75′ Svilar, 76′ Igor, 82′ Mourinho (non dal campo, ndr).

Espulsi: –

SECONDO TEMPO

90′ – Saranno cinque i minuti di recupero.

87′ – 2-1 Fiorentina! Ikone sfrutta la torre di un compagno per battere a rete, incolpevole Svilar.

85′ – GOL DELLA FIORENTINA! Jovic trova il tap-in vincente e fa 1-1.

82′ – Proteste viola per un altro contatto in area, sarà punizione per la Roma per un contatto precedentemente avvenuto. Si scaldano gli animi, giallo per Mourinho e per un componente della pancina toscana.

79′ – Altro cambio per la Roma: dentro Abraham per Zalewski.

78′ – Contatto in area giallorossa: ancora una volta l’arbitro lascia proseguire.

76′ – Giallo anche per Igor che atterra Belotti sulla trequarti.

75′ – Cambio per Italiano: dentro Kouame per Duncan. Intanto l’arbitro ammonisce Svilar.

74′ – Jovic prova un tiro da fuori area, il tentativo termina debolmente a lato.

70′ – Altro cambio per i giallorossi: Mourinho inserisce Ibanez per Solbakken.

66′ – Milenkovic cade in area dopo una trattenuta di Mancini, per l’arbitro si può proseguire. VAR al lavoro.

63′ – Ammonito anche Jovic.

61′ – Altri cambi nella Fiorentina: Escono Venuti e Saponara. Dentro Dodò e Sottil.

60′ – Cambio per la Roma: fuori Wijnaldum, dentro Cristante.

57′ – Solbakken stende Terzic e si aggiunge alla lista degli ammoniti.

53′ – Occasione Fiorentina! I Viola sorprendono la Roma battendo velocemente il corner e Jovic manca il tap-in vincente.

49′ – Giallo per Venuti per un fallo tattico commesso su Zalewski.

47′ – La Fiorentina, insieme al suo stadio, protesta per un presunto tocco di mano in area di rigore di Mancini.

46′ – Inizia la ripresa. Nella Roma dentro Mancini e Celik, fuori El Shaarawy e Smalling. Doppio cambio anche per la Fiorentina: entrano Terzic e Milenkovic, escono Biraghi e M.Quarta.

PRIMO TEMPO



45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

45′ – Ancora Roma e ancora Cerofolini! Belotti scarica un tiro potente da posizione defilata ma il portiere della Viola è bravissimo a parare. Ancora angolo per i giallorossi.

43′ – Occasione Roma! El Shaarawy recupera palla in posizione pericolosa, il Faraone si accentra e lascia partire un tiro a giro che si sarebbe insaccato quasi nel sette: bravissimo Cerofolini a respingere in angolo.

41′ – Progressione di Zalewski sulla fascia sinistra, il polacco viene atterrato da M.Quarta che vede sventolarsi dall’arbitro il cartellino giallo: secondo ammonito per la Fiorentina.

37′ – Intanto nella Roma ai lati del terreno di gioco si scaldano Pellegrini, Mancini, Darboe, Cristante e Abraham.

35′ – Wijnaldum conquista un corner dopo una pericolosa azione: l’olandese si era accentrato e aveva scaricato un tiro verso la porta viola, trovando però la deviazione.

33′ – La Fiorentina conquista una punizione dal limite dell’area. Al tiro va Biraghi, ma il pallone finisce dritto tra le braccia di Svilar.

27′ – Barak a terra dopo un duro contrasto con Bove. Per l’arbitro è tutto regolare, l’intervento è sul pallone. Il pallone viene messo fuori per far entrare i soccorsi.

25′ – Occasione Roma! Solbakken a porta sguarnita prova un tap-in dall’area piccola. La difesa della Viola si immola e respinge il tiro.

24′ – Ammonito Saponara per un fallo su Bove.

19′ – Belotti a terra dopo uno scontro di gioco. I calciatori ne approfittano per dissetarsi.

11′ – GOL DELLA ROMA! Belotti mette un pallone morbido in area sul quale si avventa Solbakken che appoggia ad El Shaarawy. Il Faraone non sbaglia e fa 1-0 per i giallorossi!

9′ – I Viola conquistano una punizione da buona posizione. La barriera della Roma fa il suo dovere e devia in angolo.

5′ – La Fiorentina cerca dei varchi nella trequarti giallorossa e conquista un corner.

1′ – Inizia la gara!

PREPARTITA

17:26 – Anche i Viola sul manto erbato dell’Artemio Franchi per preparare i muscoli.

17:20 – La Roma scende in campo per iniziare la fase di riscaldamento sotto i cori del settore ospiti.

17:13 – I portieri della Fiorentina occupano l’area di rigore per il riscaldamento.

16:48 – Le scelte ufficiali di Mourinho

16:27 – Tutto pronto negli spogliatoi del Franchi